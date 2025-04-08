【全國新聞】近日有持學生簽證或綠卡人士被拒入境 移民律師建議外遊前先衡量出國風險（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

近日爆出一些持學生簽證、工作簽證，甚至是綠卡持有人從境外回美國後，被拒入境的案件，引起不少民眾的憂慮，移民律師建議，市民除了參考網上資料，衡量自己出國的風險外，最好就是預約律師諮詢。

特朗普政府收緊移民政策，除了將更多無證移民驅逐出境外，也出現一些綠卡和簽證被突然取消的案件。

根據The Mercury News報導，依賴H1B聘請海外專才的矽谷科技業，也有不少員工擔心，出境探望家鄉親友後，未能回到美國繼續工作。

移民律師王小禾（Justin Wang）表示，在這個總統任期裡，出入境的風險顯著增加了，審查的過程也更詳細，不過數字上被拒入境的仍屬少數。

王小禾說：「數字上不是那麼多，不過被拒入境的數字，比以前肯定增加了，入境的人包括綠卡的人，入境的審查比以前要更嚴格。」

就綠卡持有人而言，王小禾說，雖然綠卡的保障比簽證更高，但政府仍可以有理由隨時撤回綠卡，他指出，現在維持不同的簽證身份都更困難。

王小禾說：「給現在這種簽證，不管哪一種簽證都比較困難，特別是F1簽證，恐怕要特別、特別謹慎，要做一個遵紀守法的人。」

王小禾也說，過去持有簽證的人士，假如不是因醉駕，或涉及嚴重罪行被捕，簽證一般均屬安全，不過近年他有看見一些衝紅燈，甚至超速的學生簽證被取消，所以他表示，持簽證的人出境前應檢查清楚，做好準備。

王小禾說：「簽證或者是綠卡，我們都建議離開美國之前，可能要注意你的社交媒體上的發文，可能會引起麻煩的可能要刪掉。」

見聞旅行社負責人邵旗謙（Ed Siu）也說，因為近日的案件，導致了不少顧客取消了機票，他理解他們的憂慮。

邵旗謙指，市民應觀察事態，可以考慮等暑假旅遊潮過後，看看入境狀況如何，再作決定。

邵旗謙說：「原本10月、11月答應我們去中國大陸旅行的人，現在也跟我們取消行程、打退堂鼓，我的建議就是等今年暑假後，看有沒有個案出現，或者入境有否遭遇麻煩。」

王小禾也提及綠卡人士，應盡量在180日出國寬限期內回國，甚至縮短行程，除了依靠網上資訊外，王小禾也說，最好的就是和移民律師預約，衡量自己的旅遊風險。

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