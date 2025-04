【全國新聞】近日有持學生簽證或綠卡人士被拒入境 移民律師建議外遊前先衡量出國風險（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

近日爆出一些持學生簽證、工作簽證,甚至是綠卡持有人從境外回美國後,被拒入境的案件,引起不少民眾的憂慮,移民律師建議,市民除了參考網上資料,衡量自己出國的風險外,最好就是預約律師諮詢。

特朗普政府收緊移民政策,除了將更多無證移民驅逐出境外,也出現一些綠卡和簽證被突然取消的案件。

根據The Mercury News報導,依賴H1B聘請海外專才的矽谷科技業,也有不少員工擔心,出境探望家鄉親友後,未能回到美國繼續工作。

移民律師王小禾(Justin Wang)表示,在這個總統任期裡,出入境的風險顯著增加了,審查的過程也更詳細,不過數字上被拒入境的仍屬少數。

王小禾說:「數字上不是那麼多,不過被拒入境的數字,比以前肯定增加了,入境的人包括綠卡的人,入境的審查比以前要更嚴格。」

就綠卡持有人而言,王小禾說,雖然綠卡的保障比簽證更高,但政府仍可以有理由隨時撤回綠卡,他指出,現在維持不同的簽證身份都更困難。

王小禾說:「給現在這種簽證,不管哪一種簽證都比較困難,特別是F1簽證,恐怕要特別、特別謹慎,要做一個遵紀守法的人。」

王小禾也說,過去持有簽證的人士,假如不是因醉駕,或涉及嚴重罪行被捕,簽證一般均屬安全,不過近年他有看見一些衝紅燈,甚至超速的學生簽證被取消,所以他表示,持簽證的人出境前應檢查清楚,做好準備。

王小禾說:「簽證或者是綠卡,我們都建議離開美國之前,可能要注意你的社交媒體上的發文,可能會引起麻煩的可能要刪掉。」

見聞旅行社負責人邵旗謙(Ed Siu)也說,因為近日的案件,導致了不少顧客取消了機票,他理解他們的憂慮。

邵旗謙指,市民應觀察事態,可以考慮等暑假旅遊潮過後,看看入境狀況如何,再作決定。

邵旗謙說:「原本10月、11月答應我們去中國大陸旅行的人,現在也跟我們取消行程、打退堂鼓,我的建議就是等今年暑假後,看有沒有個案出現,或者入境有否遭遇麻煩。」

王小禾也提及綠卡人士,應盡量在180日出國寬限期內回國,甚至縮短行程,除了依靠網上資訊外,王小禾也說,最好的就是和移民律師預約,衡量自己的旅遊風險。

