【全國新聞】首席大法官同意擱置要求特朗普政府將誤送入薩爾瓦多監獄的男子送返美國

聯邦最高法院首席大法官John Roberts同意擱置要求特朗普政府在半夜12點前,將誤送入薩爾瓦多監獄的男子送回馬里蘭州的命令。

聯邦司法部提出一項緊急上訴動議,指控美國地區法官Paula Xinis下令要特朗普政府,將29歲薩爾瓦多籍男子Kilmar Abrego Garcia送回馬里蘭州的判決是越權。

早前特朗普政府以為Abrego Garcia是幫派份子,並且將他送往一個位於薩爾瓦多的監獄,裏面監禁的都是犯下重罪的危險人物,但後來特朗普政府承認,在這宗案件中犯下錯誤,因為沒有足夠的證據證明他是MS-13幫派的成員,而Abrego Garcia有合法在美國工作的權利,他的妻子亦是美國公民。

不過美國政府表示,現在Abrego Garcia不在美方的監控之下,與此同時,美國政府亦沒有辦法將他送回國内,因此聯邦最高法院首席大法官John Roberts同意暫時擱置將Abrego Garcia送回美國的命令。

