【KTSF】

舊金山(三藩市)市長羅偉聯同三名市參事提出在市内設立多5個新的娛樂區,來吸引更多人到訪舊金山,刺激經濟。

羅偉表示,5個新的娛樂區將會設立在Mission區Valencia街,介乎16和21街之間,聯合廣場附近的由Stockton至Powell街之間的Ellis街,Market街以南介乎7街至8街的Folsom街,市中心的Yerba Buena Lane,以及39號碼頭,娛樂區實施期間將會禁止行車。

舊金山現時有五個娛樂區,允許為民眾提供外賣酒精飲品,這個新的法案,預計於週二的市參議會上提出。

