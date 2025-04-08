【灣區新聞】去年是全球最熱一年 Santa Clara縣有38人酷熱天氣下死亡（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

去年是全球有史以來最熱的一年，光在聖塔克拉拉縣，酷熱天氣就造成了38人死亡，比該縣在2018至2023年這6年間，與酷熱天氣相關的總死亡人數高出近3倍。

The Mercury News報導，根據聖塔克拉拉縣法醫辦公室的數據，去年該縣因高溫死亡的38起案件中，有27起發生在聖荷西、Mountain View和Milpitas，分別有3起和兩起。

東灣Alameda縣去年也有2人因酷熱天氣死亡，San Mateo縣在去年及之前的幾年中，均未有任何因高溫死亡的報告，但在2017年就有三起，當年9月的熱浪，在灣區導致14人死亡。

專家指出，有些人群面臨更大的中暑風險，包括無家可歸者、在戶外工作的人，長者和小孩。

加州保險專員Ricardo Lara去年發布了一份關於加州極端高溫隱性成本的分析，發現他們所調查共七次極端高溫事件，總共對政府和工業界造成了約77億元的損失。

Lara表示，極端高溫是一場無聲、不斷升級的災難，威脅著加州的健康、經濟和生活方式。

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