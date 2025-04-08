【灣區新聞】奧克蘭臨時市長解僱市長辦公室大部份職員 市府運作料受重大影響（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭（屋崙）的臨時市長宣佈解僱市長辦公室大部份職員，預計奧克蘭市政府的運作，將會受到重大影響。

週一早上，奧克蘭臨時市長Kevin Jenkins宣佈，市長辦公室除了他自己，以及兩名副市長，將解雇大部分員工，由週一起，他們將會放帶薪的行政假期直到週五，到時他們就會正式被解雇。

遭到解雇的人員，全部都是被罷免的前市長盛桃的班底，而奧克蘭市長辦公室參謀長Lee Hansen在周末期間被解雇。

據報今次的大規模革職行動，是因為在FBI聯邦調查局（）對盛桃的調查報告中，有一頁會議報告記錄，顯示市長辦公室懷疑歧視非洲裔，並且將他們比喻為政治籌碼。

這件事令到非洲裔維權組織感到非常不滿，並且要求解雇Hansen。

Kpix 5電視台訪問了Hansen，她回應指，並沒有歧視非洲裔，是批評人士斷章取義，誤解了會議報告記錄，當時市長辦職員和盛桃正討論要撤回用非洲裔政治組織員Seneca Scott作為收費發言人一事。

而有色人種協會NAACP的發言人Patrice Wauch就表示：「我們敦促Jenkin市長繼續剷除可能破壞我們城市的其他員工，立即解僱他們。」

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