【灣區新聞】奧克蘭臨時市長解僱市長辦公室大部份職員 市府運作料受重大影響（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭(屋崙)的臨時市長宣佈解僱市長辦公室大部份職員,預計奧克蘭市政府的運作,將會受到重大影響。

週一早上,奧克蘭臨時市長Kevin Jenkins宣佈,市長辦公室除了他自己,以及兩名副市長,將解雇大部分員工,由週一起,他們將會放帶薪的行政假期直到週五,到時他們就會正式被解雇。

遭到解雇的人員,全部都是被罷免的前市長盛桃的班底,而奧克蘭市長辦公室參謀長Lee Hansen在周末期間被解雇。

據報今次的大規模革職行動,是因為在FBI聯邦調查局()對盛桃的調查報告中,有一頁會議報告記錄,顯示市長辦公室懷疑歧視非洲裔,並且將他們比喻為政治籌碼。

這件事令到非洲裔維權組織感到非常不滿,並且要求解雇Hansen。

Kpix 5電視台訪問了Hansen,她回應指,並沒有歧視非洲裔,是批評人士斷章取義,誤解了會議報告記錄,當時市長辦職員和盛桃正討論要撤回用非洲裔政治組織員Seneca Scott作為收費發言人一事。

而有色人種協會NAACP的發言人Patrice Wauch就表示:「我們敦促Jenkin市長繼續剷除可能破壞我們城市的其他員工,立即解僱他們。」

