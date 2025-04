【KTSF】

紐約市Brooklyn區發生家庭血案,49歲的華裔男子Lun Chang Chen,週日用刀砍傷和刺傷4名侄女,受害者年齡在8至16歲之間。

警方表示,案發時,一名受傷的11歲女童將自己鎖在房間裡並報警,警方趕到時,嫌犯向警察猛撲過去,警察向他開槍,他的頭部中了一槍,軀幹中了兩槍,生命垂危。

據執法部門消息人士稱,其中一名女孩的手指被切斷,還有一名女孩的頭部和頸部被刺了10刀,但沒有生命危險。

據消息人士透露,嫌犯過去曾因精神分裂症住院治療。

