【KTSF 張擎鳳報導】

一名年約40幾歲的男子,在奧克蘭(屋崙)華埠遇襲,身中多刀,疑犯仍然在逃。

奧克蘭警方表示,於星期日早上8點左右接報指有人受傷,受害人在11街100號路段一個巴士站附近遇襲,腿部中了多刀。

受害人步行超過200尺,到Madison街1000號路段,並且闖入一輛停泊的汽車避難,由於車輛的防盜警鐘響起,車主到場發現車内受傷的男子,於是報警,傷者送院救治,情況穩定。

受害人向警方表示,事發時正在車內睡覺,忽然被人持尖銳物件襲擊。

警方呼籲公衆,如果有案件相關的信息,致電510-238-3426聯絡警方,如有相關的照片或片段提供,可以電郵至[email protected]

