【加州新聞】加州新法案建議讓城市設立「款待區」 餐飲業者可營業到清晨4點（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）週一提出一項法案，允許城市設立特別區域，延長餐飲業娛樂業的營業時間到清晨4點，振興加州的夜生活。

楊馳馬提出的342號法案，允許城市設立所謂的「款待區」（Hospitality Zones），在星期五和六及國定假日，延長營業時間到清晨4點，他說，紐約、拉斯維加斯都有夜生活，但許多加州的城市，在下午5點就成了空城。

楊馳馬說：「我們需要與時俱進，走出自己的路，有時州政府制定的法律，只是禁止地方政府適應和回應當地需求，這就是現在的情況，而這項法案將會改變這一現狀。」

楊馳馬說，疫情後灣區的飯店收入仍下降了45%，餐廳收入比2019年下降了20%。

一名在舊金山經營酒吧的老闆說：「我在舊金山市中心開一家酒吧，我親眼目睹了新冠疫情的後果，以及復甦有多麼困難，我相信我們必須重新設想我們的市中心，讓燈光在晚上亮著，這讓它們更安全，街上人山人海，吸引一切事物，營造出一種氛圍。」

加州眾議員Mark González說：「在這些區域，市府可以將週末和假日的最後營業時間，延長至凌晨4點，讓企業有彈性地為當地人和遊客提供服務，但我們要明確一點，這並不是指延長營運時間，這關係到更強勁的經濟，它更多的是為調酒師、酒吧服務員、保安人員和表演者提供工作。」

週一的記者會，特別選在洛杉磯舉行，因為接下來將主辦2026年世界盃和2028年洛杉磯奧運會，目前加州法律規定，最晚餐廳提供酒類飲料是凌晨2點。

根據AB342法案，每個城市能夠制定自己的夜生活方式，包括最後點餐點酒時間，以滿足當地的需求。

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