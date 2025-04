【加州新聞】加州新法案建議讓城市設立「款待區」 餐飲業者可營業到清晨4點（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員楊馳馬(Matt Haney)週一提出一項法案,允許城市設立特別區域,延長餐飲業娛樂業的營業時間到清晨4點,振興加州的夜生活。

楊馳馬提出的342號法案,允許城市設立所謂的「款待區」(Hospitality Zones),在星期五和六及國定假日,延長營業時間到清晨4點,他說,紐約、拉斯維加斯都有夜生活,但許多加州的城市,在下午5點就成了空城。

楊馳馬說:「我們需要與時俱進,走出自己的路,有時州政府制定的法律,只是禁止地方政府適應和回應當地需求,這就是現在的情況,而這項法案將會改變這一現狀。」

楊馳馬說,疫情後灣區的飯店收入仍下降了45%,餐廳收入比2019年下降了20%。

一名在舊金山經營酒吧的老闆說:「我在舊金山市中心開一家酒吧,我親眼目睹了新冠疫情的後果,以及復甦有多麼困難,我相信我們必須重新設想我們的市中心,讓燈光在晚上亮著,這讓它們更安全,街上人山人海,吸引一切事物,營造出一種氛圍。」

加州眾議員Mark González說:「在這些區域,市府可以將週末和假日的最後營業時間,延長至凌晨4點,讓企業有彈性地為當地人和遊客提供服務,但我們要明確一點,這並不是指延長營運時間,這關係到更強勁的經濟,它更多的是為調酒師、酒吧服務員、保安人員和表演者提供工作。」

週一的記者會,特別選在洛杉磯舉行,因為接下來將主辦2026年世界盃和2028年洛杉磯奧運會,目前加州法律規定,最晚餐廳提供酒類飲料是凌晨2點。

根據AB342法案,每個城市能夠制定自己的夜生活方式,包括最後點餐點酒時間,以滿足當地的需求。

