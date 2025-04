【灣區新聞】舊金山華埠大明星戲院慶祝100週年 影星吳彥祖出席慶祝活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠大明星戲院慶祝100週年,影星吳彥祖專程從南加州洛杉磯來到舊金山,支持這家北美最古老的中國式戲院。

大明星戲院星期六慶祝100週年,吸引不少市民圍觀,這間位於Jackson街的戲院,創立於1925年,最初用來做大戲,後來播放香港電影,戲院轉換過不同的老闆。

2020年,大明星戲院由一對從事軟件工程師的夫婦接手,並成立為非牟利機構,從疫情堅持到現在,大明星戲院現在成為民間藝術家表演的場所。

大明星戲院主席楚沛(Alice Chu)說:「今天是非常特別的一天,除了我結婚之外,今天是我最重要的一天,大明星戲院一百週年嘛,這一百週年經歷了這麼多事情,這一百週年重要任務,落在我和Roger身上,所以我們非常高興,非常榮幸可以和大家一起慶祝這日子。」

楚沛表示,影星吳彥祖(Daniel Wu)專程從洛杉磯來到舊金山,義務出席這個100週年慶祝活動。

吳彥祖說:「這戲院對你有什麼意義,很重要的,我的爺爺1981年帶我來看少林寺這部電影,李連杰的第一部電影,當時看完之後覺得,嘩,這就是中國功夫,我就想學,所以隔了幾年我就開始學少林功夫,如果不是這戲院播放這部電影,就沒有我今時今日的存在。」

吳彥祖續道:「不同年代的人對這間戲院,有不同影響力,老一代看大戲,我這代看電影,這戲院在我們社區,是一個很重要的歷史地點。」

除了吳彥祖之外,前滾石雜誌的編輯方振豪(Ben Fong Torres)也和吳彥祖同台,支持大明星戲院。

舊金山的老字號買少見少,市長表示需要好好珍惜。

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)說:「我們會不斷保存這些百年珍寶,Alice和Roger付出巨大的努力,我僅代表這社區和整個城市,感到自豪和表達支持。」

楚沛說:「我們希望繼續把這個劇院做大,做到更有影響力,因為它是北美最古老的中國劇院,所以當我們講到中國劇院,應該想到大明星劇院,這是我希望將來可以達到的目標。」

