【灣區新聞】舊金山華埠大明星戲院慶祝100週年 影星吳彥祖出席慶祝活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠大明星戲院慶祝100週年，影星吳彥祖專程從南加州洛杉磯來到舊金山，支持這家北美最古老的中國式戲院。

大明星戲院星期六慶祝100週年，吸引不少市民圍觀，這間位於Jackson街的戲院，創立於1925年，最初用來做大戲，後來播放香港電影，戲院轉換過不同的老闆。

2020年，大明星戲院由一對從事軟件工程師的夫婦接手，並成立為非牟利機構，從疫情堅持到現在，大明星戲院現在成為民間藝術家表演的場所。

大明星戲院主席楚沛（Alice Chu）說：「今天是非常特別的一天，除了我結婚之外，今天是我最重要的一天，大明星戲院一百週年嘛，這一百週年經歷了這麼多事情，這一百週年重要任務，落在我和Roger身上，所以我們非常高興，非常榮幸可以和大家一起慶祝這日子。」

楚沛表示，影星吳彥祖（Daniel Wu）專程從洛杉磯來到舊金山，義務出席這個100週年慶祝活動。

吳彥祖說：「這戲院對你有什麼意義，很重要的，我的爺爺1981年帶我來看少林寺這部電影，李連杰的第一部電影，當時看完之後覺得，嘩，這就是中國功夫，我就想學，所以隔了幾年我就開始學少林功夫，如果不是這戲院播放這部電影，就沒有我今時今日的存在。」

吳彥祖續道：「不同年代的人對這間戲院，有不同影響力，老一代看大戲，我這代看電影，這戲院在我們社區，是一個很重要的歷史地點。」

除了吳彥祖之外，前滾石雜誌的編輯方振豪（Ben Fong Torres）也和吳彥祖同台，支持大明星戲院。

舊金山的老字號買少見少，市長表示需要好好珍惜。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說：「我們會不斷保存這些百年珍寶，Alice和Roger付出巨大的努力，我僅代表這社區和整個城市，感到自豪和表達支持。」

楚沛說：「我們希望繼續把這個劇院做大，做到更有影響力，因為它是北美最古老的中國劇院，所以當我們講到中國劇院，應該想到大明星劇院，這是我希望將來可以達到的目標。」

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