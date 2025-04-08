【國際新聞】特朗普威脅對華加徵50%關稅 中方批單邊霸凌將奉陪到底

【有線新聞】

中美貿易戰可能加劇，美國總統特朗普威脅，如果中方今日內不撤回反制措施，便會向中方加徵50%關稅。中方批評是典型的單邊霸凌做法，若美方執意打關稅戰、貿易戰，將奉陪到底。

美國總統特朗普在白宮再次批評中方對美國貨品加徵34%關稅反制，威脅會向中國加徵額外50%關稅，特朗普重申尊重中國，期望與國家主席習近平能繼續保持良好關係，並將與中國及其他國家談判。

特朗普說︰「我們將會與不同國家談判，我希望如果可以達成對美國是公平和令人滿意的協議，而不是對其他國家有利的協議，這是美國優先，現在是美國優先，我們若不推行美國優先，我們就將美國置於最後。」

他早前在社交平台發文，批評中國不理會美方警告，向美國貨品加徵關稅報復，揚言中方周二前不撤回，就額外加徵50%關稅，並會在周三生效，美方會同時終止與中方的貿易談判。如果美方落實報復，連同早前向中國貨品加徵20%關稅，及34%對等關稅，單是特朗普第二個任期，對中國的關稅將高達104%。

在北京，中國外交部批評美國濫施關稅，侵犯各國的正當權益，衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌，強調施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

中國外交部發言人林劍說︰「中方將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益，如果美方置兩國和國際社會利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

中方又批評美方沒體現出認真對話的意願，認為對方應該拿出平等、尊重、互惠的態度。

中國商務部亦指，美方威脅升級對華關稅是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受，強調美方對華加徵所謂對等關稅毫無根據，中方已採取的反制措施，完全是正當之舉。

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