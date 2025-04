【國際新聞】特朗普威脅對華加徵50%關稅 中方批單邊霸凌將奉陪到底

【有線新聞】

中美貿易戰可能加劇,美國總統特朗普威脅,如果中方今日內不撤回反制措施,便會向中方加徵50%關稅。中方批評是典型的單邊霸凌做法,若美方執意打關稅戰、貿易戰,將奉陪到底。

美國總統特朗普在白宮再次批評中方對美國貨品加徵34%關稅反制,威脅會向中國加徵額外50%關稅,特朗普重申尊重中國,期望與國家主席習近平能繼續保持良好關係,並將與中國及其他國家談判。

特朗普說︰「我們將會與不同國家談判,我希望如果可以達成對美國是公平和令人滿意的協議,而不是對其他國家有利的協議,這是美國優先,現在是美國優先,我們若不推行美國優先,我們就將美國置於最後。」

他早前在社交平台發文,批評中國不理會美方警告,向美國貨品加徵關稅報復,揚言中方周二前不撤回,就額外加徵50%關稅,並會在周三生效,美方會同時終止與中方的貿易談判。如果美方落實報復,連同早前向中國貨品加徵20%關稅,及34%對等關稅,單是特朗普第二個任期,對中國的關稅將高達104%。

在北京,中國外交部批評美國濫施關稅,侵犯各國的正當權益,衝擊全球經濟秩序穩定,是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌,強調施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

中國外交部發言人林劍說︰「中方將採取必要措施,堅決維護自身正當合法權益,如果美方置兩國和國際社會利益於不顧,執意打關稅戰、貿易戰,中方必將奉陪到底。」

中方又批評美方沒體現出認真對話的意願,認為對方應該拿出平等、尊重、互惠的態度。

中國商務部亦指,美方威脅升級對華關稅是錯上加錯,再次暴露了美方的訛詐本質,中方對此絕不接受,強調美方對華加徵所謂對等關稅毫無根據,中方已採取的反制措施,完全是正當之舉。

