【灣區新聞】史丹福大學和柏克萊加大10名學生被聯邦政府吊銷簽證

【KTSF】

灣區兩間大學共10名學生的學生簽證被聯邦政府吊銷,當中包括剛畢業的學生。

根據本地5號電視台報導,被聯邦政府吊銷學生簽證的學校,包括加州大學柏克萊分校和史丹福大學。

柏克萊加大發言人Janet Gilmore表示,本週聯邦政府吊銷了兩名在校學生的簽證,包括一名大學生和一名研究生。

另外還有兩名剛畢業的學生也被吊銷簽證,這兩名畢業生是柏克萊加大STEM OPT理工科實習計劃的一部分。

Gilmore補充,校方會遵照長期以來有關簽證吊銷和終止學生及交換學者資訊系統記錄既定的程序,支援受影響的人,而校方鑑於私隱政策,沒有提供有關受影響學生的任何其他資訊。

另外,史丹福大學表示,週五對SEVIS學生及交換學者資訊系統進行例行檢查時,發現4名學生和2名剛畢業的學生也被吊銷了學生簽證。

校方說,目前不清楚吊銷的細節或原因,並補充說明,週五並未發現有移民局人員出現在校園內。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。