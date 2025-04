【全國新聞】特朗普稱不願看到股市下跌 形容關稅如「吃藥」解決問題

【有線新聞】

美國總統特朗普回應對等關稅措施衝擊全球股市,稱他也不想見到股市下跌,形容關稅措施就如用藥解決問題,強調不會押後實施關稅。華府官員稱逾50個國家尋求與美方展開談判。

特朗普被問到向多國徵收對等關稅,觸發環球股市急挫,他指記者的問題愚蠢。「我不想看到任何市場下跌,但有時你需要『吃藥』解決問題。」

特朗普強調不會改變關稅政策,因為關稅可以在短時間內為美國帶來數以萬億財富,國家會更強大,他已跟歐洲和亞洲多國的領袖通電話,形容他們迫切期望達成貿易協議。

又提到中國大受關稅措施打擊,強調對方要解決美中貿易問題,才可展開談判。「我願意跟中國達成關稅協議,但中方一定要解決貿易順差問題,美國對華有巨額逆差,中國對我們的貿易順差至少達1萬億美元。」

華府官員亦為關稅措施辯護,財長貝森特接受全國廣播公司訪問時,強調短期市場波動不會令國家經濟陷入衰退。「從上周五的美國就業數據可以看到,市場反應好過預期,證明國家正向前邁進,我看不到任何令經濟陷入衰退的原因。」

他又提到逾50個國家尋求與美方展開談判,但沒有透露詳情,形容特朗普利用關稅創造最強談判籌碼。

商務部長盧特尼克則指,美方不會推遲關稅措施,周三將如期向約60個國家及地區加徵更高的對等關稅,上周已實施的10%關稅,則維持至少數天至數周。

歐盟委員會主席馮德萊恩指,美國關稅對全球造成損害,歐盟仍致力與美國展開談判,如有必要歐盟已預備好反制措施,歐盟委員會將開會磋商應對方案。

