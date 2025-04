【國際新聞】特朗普發文威脅中方撤回反制關稅 否則將額外加徵50%關稅

【有線新聞】

美國總統特朗普威脅再對中國加徵關稅,如果中方不在周二撤回反制美方的34%關稅,便會向中方額外加徵50%關稅。歐盟則表示周三會表決反制美國的首輪關稅措施,暫定下周二起生效。

特朗普發帖文指,中國不理會美方警告,採取反制措施加徵34%關稅,如果不在周二撤回,美方將會自周三起向中方額外加徵50%關稅,並會終止與中方的貿易會談,與其他國家的磋商則會即時啟動。

白宮經濟顧問哈西特表示特朗普在剛過去的周末與全球領袖通話,只要對方能夠提出好的貿易協議方案,惠及美國製造業及農民,特朗普便會願意聆聽。

澳洲、印尼、馬來西亞及新加坡等早前已表明暫時不會採取報復性關稅措施,希望透過談判解決問題,越南據報甚至願意撤銷所有對美關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅強調問題癥結在於傾銷和出口補貼等非關稅的貿易欺詐,即使越南撤銷關稅,美國與對方的貿易逆差仍高達1200億美元,稱其他國家不要以為只減低對美關稅,就可換取美方妥協,需同時停止操縱貨幣及傾銷產品。

納瓦羅又點名歐盟,需下調增值稅這類非關稅貿易壁壘。歐盟委員會主席馮德萊恩表示,願意與美國磋商貿易協議,但同時準備好採取反制措施。歐盟貿易專員謝夫喬維奇指出增值稅是歐盟重要收入來源,不會改變相關制度,已向美方提議在汽車和工業產品上互相不徵收關稅。

日本首相石破茂周一與特朗普通話後表示,雙方同意委派官員繼續討論貿易問題,他亦願意訪問美國直接溝通。

