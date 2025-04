【財經新聞】特朗普威脅對華加徵50%關稅 環球股市劇烈震盪

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週一要求中國在週二晚午夜前,撤回對美國對等關稅的反制措施,否則他將加碼對中國加徵多50%關稅,中方也不甘示弱,中國商務部表示,堅決反對美方威脅進一步對華加徵50%關稅,若美方一意孤行,中方必將奉陪到底,市場憂慮全球貿易衝突升級,引發環球股災。

歐洲股巿全線向下,英法德三大股市跌幅超過4%,亞太區股市經歷「黑色星期一」,恒生指數大跌3021點,是歷來最大單日點數跌幅,失守兩萬點,中國A股三大指數也暴跌,上證綜合指數同深證成分指數跌7.3%至9.6%,創業板跌幅更大,超過12%,超過2900隻個股跌停板,日本股市收市下挫超過7%,南韓股市跌超過5%。台灣股市重挫9.7%。

美國股市週一也大幅波動,主要指數上落幅度很大,收市時,道瓊斯跌接近1%,但Nasdaq輕微反彈上升。

由於受到關稅戰的消息影響,美股週一大幅波動,承接上星期的跌勢,主要指數週一早上一開市就大跌。

其後社交媒體上有消息傳出說,特朗普政府正考慮將對等關稅的實施日期押後90天執行,主要指數隨即強力反彈上升,道瓊斯一度飆升近900點,Nasdaq一度急升超過700點。

但白宮後來否認有關的報導,指這個是 “假新聞”,加上特朗普在關稅問題上企硬,並且限令中國在週二之前,如果不取消反制美國的34%關稅的話,美國就會在4月10日再加碼向中國貨品加徵50%關稅,這個消息一出,股市隨即又走跌。

特朗普說:「中國對抗我的聲明,在其已荒謬的關稅上再加徵34%關稅,我就說在週二12點鐘之前若不撤銷,我們就在現有關稅上再加碼50%,他們多年來已這樣做因而變成富國,因為過往白宮的人容許這樣做

如果真是好像特朗普所講的會發生,到時美國向中國加徵的關稅,將會疊加到104%。

對於向中國加徵對等關稅,特朗普也強調,除非美中貿易不平衡問題得到解決,否則不會與中方達成協議。

受關稅戰影響,美國以至全球股市出現大震盪,美股收市時,主要指數表現參差,道瓊斯跌349點,跌幅接近1%,道指跌破38,000點水平。

S&P 500跌11點,跌幅0.23%,僅僅守住5,000點關口,S&P 500一度跌入熊市領域,Nasdaq就升15點,升幅0.1%,Nasdaq已經進入熊市,即是比去年12月時創下的歷史新高,至今已經跌了超過兩成。

美股主要指數週一上落幅度非常大,道瓊斯全日一度勁跌1,703點,但也一度反彈飆升近900點。

Nasdaq一度急跌803點,也一度強力反彈升超過700點。

由於來來回回的關稅戰,以及反制措施還擊,令市場出現劇烈震盪,現時華爾街的「恐慌指數」,罕見地升至「危機」水平。

