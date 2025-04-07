【財經新聞】特朗普威脅對華加徵50%關稅 環球股市劇烈震盪

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週一要求中國在週二晚午夜前，撤回對美國對等關稅的反制措施，否則他將加碼對中國加徵多50%關稅，中方也不甘示弱，中國商務部表示，堅決反對美方威脅進一步對華加徵50%關稅，若美方一意孤行，中方必將奉陪到底，市場憂慮全球貿易衝突升級，引發環球股災。

歐洲股巿全線向下，英法德三大股市跌幅超過4%，亞太區股市經歷「黑色星期一」，恒生指數大跌3021點，是歷來最大單日點數跌幅，失守兩萬點，中國A股三大指數也暴跌，上證綜合指數同深證成分指數跌7.3%至9.6%，創業板跌幅更大，超過12%，超過2900隻個股跌停板，日本股市收市下挫超過7%，南韓股市跌超過5%。台灣股市重挫9.7%。

美國股市週一也大幅波動，主要指數上落幅度很大，收市時，道瓊斯跌接近1%，但Nasdaq輕微反彈上升。

由於受到關稅戰的消息影響，美股週一大幅波動，承接上星期的跌勢，主要指數週一早上一開市就大跌。

其後社交媒體上有消息傳出說，特朗普政府正考慮將對等關稅的實施日期押後90天執行，主要指數隨即強力反彈上升，道瓊斯一度飆升近900點，Nasdaq一度急升超過700點。

但白宮後來否認有關的報導，指這個是 “假新聞”，加上特朗普在關稅問題上企硬，並且限令中國在週二之前，如果不取消反制美國的34%關稅的話，美國就會在4月10日再加碼向中國貨品加徵50%關稅，這個消息一出，股市隨即又走跌。

特朗普說：「中國對抗我的聲明，在其已荒謬的關稅上再加徵34%關稅，我就說在週二12點鐘之前若不撤銷，我們就在現有關稅上再加碼50%，他們多年來已這樣做因而變成富國，因為過往白宮的人容許這樣做

如果真是好像特朗普所講的會發生，到時美國向中國加徵的關稅，將會疊加到104%。

對於向中國加徵對等關稅，特朗普也強調，除非美中貿易不平衡問題得到解決，否則不會與中方達成協議。

受關稅戰影響，美國以至全球股市出現大震盪，美股收市時，主要指數表現參差，道瓊斯跌349點，跌幅接近1%，道指跌破38,000點水平。

S&P 500跌11點，跌幅0.23%，僅僅守住5,000點關口，S&P 500一度跌入熊市領域，Nasdaq就升15點，升幅0.1%，Nasdaq已經進入熊市，即是比去年12月時創下的歷史新高，至今已經跌了超過兩成。

美股主要指數週一上落幅度非常大，道瓊斯全日一度勁跌1,703點，但也一度反彈飆升近900點。

Nasdaq一度急跌803點，也一度強力反彈升超過700點。

由於來來回回的關稅戰，以及反制措施還擊，令市場出現劇烈震盪，現時華爾街的「恐慌指數」，罕見地升至「危機」水平。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。