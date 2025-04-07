【灣區新聞】灣區有餐館老闆表示因應美國加關稅 必須小幅度加價（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

灣區有餐館老闆表示，因應關稅，必須小幅度加價，不過不會將所有成本轉嫁給顧客，預料一個月後會實行這些轉變。

美國對中國再加34%關稅，入口中國貨物現在一共要承受54%關稅，對於經常需要從中國進口大量原材料的餐館，影響有多大呢？

本台聯繫位於Daly City的點心皇（Dim Sum King），老闆朱小姐表示，疫情的打擊和經濟前景不穩等因素，已經令他們的業績每年下降，現在又加上關稅，她對生意的發展不太樂觀。

關稅之下，成本大幅提升，朱小姐指出，他們也會稍稍調高價格，不過不會全部轉嫁給顧客。

點心皇老闆朱小姐說：「因為如果所有東西都要加價的時候，我們餐館都要將餐牌提升一點，但就不會像關稅一樣有35%這麼多，我們不可以將35%全部轉嫁給消費者，因為這樣只會讓我們的盈利縮減。」

朱小姐也表示很多食品原材料，例如花椒、八角必須從中國進口，這些營運成本的增加避無可避。

朱小姐說：「花椒、八角、花薑粉等等，一定要從中國進口，例如說，我們有用本地的碗碟，但關稅都打擊得很厲害。」

朱小姐預告，她的餐館大約一個月後才會調整價格。

朱小姐說：「（運送中國貨物）船期是大概15至25日，還要報關，最快一個月後才會顯示增幅。」

位於舊金山華埠的蒸點小館，一直使用從香港入口的玫瑰麵粉，老闆表示，體諒進口商的難處，特別是價格上漲方面，所有的政策都宣布得很突然。

蒸點小館（Dim Sum Bistro）老闆黃先生說：「一下子他們都仍未能調節價格，他們的貨都賣清了，下次來貨較昂貴的時候，他們也只能加我們店家的價。」

黃先生說，他們唯一應對的方法，是在關稅打擊前，或者再度增加前，囤積更多貨物。

黃先生說：「我們只能一次拿多一些貨，那些批發商應該會拿多很多貨，他們都害怕關稅政策，和他們的成本都重了很多。」

特朗普總統在2月份對香港實施了10%關稅，3月初增加了另外20%關稅。

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