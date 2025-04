【灣區新聞】灣區有餐館老闆表示因應美國加關稅 必須小幅度加價（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

灣區有餐館老闆表示,因應關稅,必須小幅度加價,不過不會將所有成本轉嫁給顧客,預料一個月後會實行這些轉變。

美國對中國再加34%關稅,入口中國貨物現在一共要承受54%關稅,對於經常需要從中國進口大量原材料的餐館,影響有多大呢?

本台聯繫位於Daly City的點心皇(Dim Sum King),老闆朱小姐表示,疫情的打擊和經濟前景不穩等因素,已經令他們的業績每年下降,現在又加上關稅,她對生意的發展不太樂觀。

關稅之下,成本大幅提升,朱小姐指出,他們也會稍稍調高價格,不過不會全部轉嫁給顧客。

點心皇老闆朱小姐說:「因為如果所有東西都要加價的時候,我們餐館都要將餐牌提升一點,但就不會像關稅一樣有35%這麼多,我們不可以將35%全部轉嫁給消費者,因為這樣只會讓我們的盈利縮減。」

朱小姐也表示很多食品原材料,例如花椒、八角必須從中國進口,這些營運成本的增加避無可避。

朱小姐說:「花椒、八角、花薑粉等等,一定要從中國進口,例如說,我們有用本地的碗碟,但關稅都打擊得很厲害。」

朱小姐預告,她的餐館大約一個月後才會調整價格。

朱小姐說:「(運送中國貨物)船期是大概15至25日,還要報關,最快一個月後才會顯示增幅。」

位於舊金山華埠的蒸點小館,一直使用從香港入口的玫瑰麵粉,老闆表示,體諒進口商的難處,特別是價格上漲方面,所有的政策都宣布得很突然。

蒸點小館(Dim Sum Bistro)老闆黃先生說:「一下子他們都仍未能調節價格,他們的貨都賣清了,下次來貨較昂貴的時候,他們也只能加我們店家的價。」

黃先生說,他們唯一應對的方法,是在關稅打擊前,或者再度增加前,囤積更多貨物。

黃先生說:「我們只能一次拿多一些貨,那些批發商應該會拿多很多貨,他們都害怕關稅政策,和他們的成本都重了很多。」

特朗普總統在2月份對香港實施了10%關稅,3月初增加了另外20%關稅。

