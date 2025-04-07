【全國新聞】得州再有兒童染麻疹亡 衛生部長小甘迺迪稱疫苗是最有效預防方法

April 7, 2025 新聞, 全國消息, 熱點關注

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美國麻疹疫情重災區得州，第二名兒童染疫死亡，衛生部長小甘迺迪到當地慰問家屬，被指輕視疫情的他稱接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

小甘迺迪發布到訪得州西部的相片，探望兩名感染麻疹離世兒童的家屬及留院三個月痊癒的2歲女童，曾發表疫苗懷疑論的小甘迺迪亦在社交平台稱，接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。

他出席了上周四離世的8歲女童喪禮，女童沒有長期病患，沒有接種麻疹疫苗，染疫入院後出現併發症、肺衰竭死亡，是得州西部第二宗死亡個案，一名6歲女童2月時離世。

目前全州約500宗麻疹病例，上周更在三日內新增59宗，全美22州累積逾640宗病例，患者絕大部分沒接種疫苗，上月新墨西哥州一名男子確診後死亡，但死因有待核實。

疾控及預防中心已再次派遣團隊到得州協助當地抗疫，重災區得州蓋恩斯縣，因宗教理由麻疹疫苗接種率僅82%，低於可達到群體免疫的95%。

小甘迺迪之前被指輕視疫情，曾稱接種疫苗是個人選擇，又建議服用維他命A作治療，但有研究顯示只可以減輕病徵，過量維他命A可導致肝中毒。

總統特朗普則稱相信麻疹疫情已大致受控，染疫的人相對少，若疫情持續，就需要採取有力措施。

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