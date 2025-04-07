【全國新聞】得州再有兒童染麻疹亡 衛生部長小甘迺迪稱疫苗是最有效預防方法

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美國麻疹疫情重災區得州，第二名兒童染疫死亡，衛生部長小甘迺迪到當地慰問家屬，被指輕視疫情的他稱接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

小甘迺迪發布到訪得州西部的相片，探望兩名感染麻疹離世兒童的家屬及留院三個月痊癒的2歲女童，曾發表疫苗懷疑論的小甘迺迪亦在社交平台稱，接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。

他出席了上周四離世的8歲女童喪禮，女童沒有長期病患，沒有接種麻疹疫苗，染疫入院後出現併發症、肺衰竭死亡，是得州西部第二宗死亡個案，一名6歲女童2月時離世。

In Seminole, Texas, with Jake and Tina Fehr whose 2-year-old daughter, Helena was just discharged after three weeks in the ICU, Peter and Eva Fehr whose daughter, Kayley, 6, passed in February, and Pete and Eva Hildebrand whose daughter, Daisy, 8, we buried this afternoon. I also… pic.twitter.com/BjErlRkCJX — Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 7, 2025

目前全州約500宗麻疹病例，上周更在三日內新增59宗，全美22州累積逾640宗病例，患者絕大部分沒接種疫苗，上月新墨西哥州一名男子確診後死亡，但死因有待核實。

疾控及預防中心已再次派遣團隊到得州協助當地抗疫，重災區得州蓋恩斯縣，因宗教理由麻疹疫苗接種率僅82%，低於可達到群體免疫的95%。

小甘迺迪之前被指輕視疫情，曾稱接種疫苗是個人選擇，又建議服用維他命A作治療，但有研究顯示只可以減輕病徵，過量維他命A可導致肝中毒。

總統特朗普則稱相信麻疹疫情已大致受控，染疫的人相對少，若疫情持續，就需要採取有力措施。

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