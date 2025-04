【全國新聞】得州再有兒童染麻疹亡 衛生部長小甘迺迪稱疫苗是最有效預防方法

【有線新聞】

美國麻疹疫情重災區得州,第二名兒童染疫死亡,衛生部長小甘迺迪到當地慰問家屬,被指輕視疫情的他稱接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

小甘迺迪發布到訪得州西部的相片,探望兩名感染麻疹離世兒童的家屬及留院三個月痊癒的2歲女童,曾發表疫苗懷疑論的小甘迺迪亦在社交平台稱,接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。

他出席了上周四離世的8歲女童喪禮,女童沒有長期病患,沒有接種麻疹疫苗,染疫入院後出現併發症、肺衰竭死亡,是得州西部第二宗死亡個案,一名6歲女童2月時離世。

In Seminole, Texas, with Jake and Tina Fehr whose 2-year-old daughter, Helena was just discharged after three weeks in the ICU, Peter and Eva Fehr whose daughter, Kayley, 6, passed in February, and Pete and Eva Hildebrand whose daughter, Daisy, 8, we buried this afternoon. I also… pic.twitter.com/BjErlRkCJX

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 7, 2025