【灣區新聞】東灣San Pablo市出現祈福黨 騙徒開車接近長者趁機騙走財物（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣San Pablo市警方公布,市內出現祈福黨騙案,警方指騙徒手法是開車接近步行長者,假意搭訕後趁機騙走對方財物,其中一宗案件被市內的攝錄機拍下。

San Pablo市警方發佈的片段顯示,兩名長者散步期間,一輛灰色汽車,疑似是Cadillac SUV向他們駛近。

調查員表示,車上的人與長者搭訕,並表示希望為對方祈福,並拿出假首飾,引誘其中一名受害者走近汽車。

騙徒趁受害人不為意,將假首飾放到他的頸上,偷龍轉鳳換走他本身戴著的項鍊。

當長者發現自己的首飾被偷後,騙徒已經逃去無蹤。

警方表示,近日收到多宗涉及不同車輛的同類騙案,當局建議市民尤其是長者,如果有人向你們走近或開車駛近,並談論例如祈福、宗教或珠寶首飾,就要保持警惕,走路時要留意周圍環境,佩戴珠寶首飾或攜帶大量現金時也要格外謹慎。

任何有類似經歷的民眾,請立即致電(510)724-1111與San Pablo市警方聯絡。

