【灣區新聞】舊金山華埠附近Lower Nob Hill公寓發生4級大火 至少3人受傷

舊金山(三藩市)華埠附近Lower Nob Hill區一棟公寓,週六晚發生4級大火,至少3人受傷,當局出動了120名消防員救援。

根據舊金山消防局在週六晚近6時接報,位於華埠附近Lower Nob Hill區,1664號Washington街夾Larkin街一棟三層樓高的多戶公寓發生火警,消防到場後首先將火勢定為2級火,隨後迅速將火勢升至4級大火。

消防發現火勢由2樓一扇窗冒出,一樓和屋頂也有火勢,最後大火延燒到整棟建築。

當局在公寓救出一名坐輪椅的婦女,另外還協助兩人走下樓梯逃離火場,事故中有3人受傷當場接受治療,一人送院,至晚上8時半火勢完全撲滅。

舊金山消防局在社交媒體發佈,發生火警的建築物三層全被燒毀,鄰近的建築也遭受損壞,目前尚不清楚有多少租戶被迫流離失所,目前尚未清楚起火起因,正調查事件,當局出動120名消防員。

舊金山市長羅偉週六晚就火警發表聲明說,正密切關注這場四級火,並感謝消防局局長Crispen和所有急救人員的英勇表現,幫助受害者並控制火勢。

