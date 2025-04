【KTSF】

東灣Fremont一棟公寓週日凌晨發生致命火警,至少一人死亡、三人受傷,至少30人無家可歸。

根據Fremont消防局週日凌晨近3時左右,位於Bidwell Drive 3939號的公寓社區,編號25的建築發生二級火警,消防指火勢從四樓蔓延,火勢嚴重。

消防員到場時,看到多人被困在露台上,其中兩人試圖跳下樓逃生。

在40分鐘後火勢受到控制,據消防部門稱,事故造成一人死亡,三人被送往醫院,一人情況危殆,一人傷勢嚴重但情況穩定,另一人則受輕傷。

事故導致這棟建築所有30個單位的居民凌晨被迫流離失所,起火原因仍調查中。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。