【全國新聞】美國逾千場集會抗議特朗普新政策 民主黨議員斥政府任由商人干政

美國多地有過千場集會抗議總統特朗普的政策,亦有人不滿富商馬斯克插手華府事務,主辦方估計全國有逾50萬人上街,是特朗普上任以來最大規模的示威活動。

數以萬計民眾在首都華盛頓國家廣場集會,部分人從新罕布什爾州及賓夕法尼亞州遠道而來。他們手持標語,抗議總統特朗普多項經濟和社會政策。

有民主黨議員亦將矛頭直指為華府擔任顧問的富商馬斯克,批評政府任由商人干政。

佛羅里達州民主黨眾議員弗羅斯特說:「我們知道政制被操縱,目前情況對美國人不利,但沒有針對富豪,而是對富豪和企業更有利。」

除了華盛頓,支持特朗普的「紅州」亦有人響應集會,北卡羅來納、佛羅里達鄰近海湖莊園的西棕櫚灘都有數百人上街,表達對特朗普和馬斯克的不滿。

示威者卡斯蒂略說:「不論你來自哪個政黨,不論你投票給誰,今天發生的事使人憎惡。」

示威者韋斯特說:「特朗普與馬斯克均不能代表真正美國人會關心的事。」

逾150個團體包括工會和人權組織周六號召民眾上街,促請特朗普停止削減聯邦資助及針對非法移民與多元性別人士等。

全國50州和華盛頓合共有超過1,200場集會,主辦方估計有數十萬人參加,是特朗普上任以來最大規模的示威。

示威浪潮席捲歐洲及北美洲,英國、法國、加拿大及墨西哥亦有同類集會活動。

白宮發聲明指,特朗普一直確保合資格人士得到社會及醫療保障,批評民主黨向非法移民提供福利,令這些保障計劃資金不足,最終連累長者。

