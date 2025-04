【全國新聞】特朗普簽行政命令 將TikTok禁令再延長75日才生效

【KTSF 朱慧琪報導】

社交平台TikTok「不賣即禁」的死線限期前夕,總統特朗普簽署行政命令,將禁令再延長75日才生效,美聯社消息指,在白宮接近達成TikTok賣盤交易之際,因特朗普實施大手筆的對等關稅,導致中國在最後關頭煞停交易。

特朗普簽署行政命令,將社交平台TikTok「不賣即禁」的死線限期,一再延遲多75日,特朗普在社交平台上稱,此舉是要給政府更多時間找到合適的美國買家。

據美聯社消息指,白宮主張創立一間名為 TikTok America的新公司,其一半的股份將由美國新的投資者擁有,三成的股份將由TikTok母公司字節跳動持有,新公司以美國為基地,由美國投資者營運。

美聯社引述知情人士指,在特朗普宣布對包括中國等多個國家加徵對等關稅後,有關TikTok賣盤的談判於週四破裂。

字節跳動的代表致電白宮表示,在貿易和關稅談判前,中國不會同意這項交易。

在此之前,特朗普曾表示,可以用降低一些關稅,來換取中方同意TikTok賣盤。

目前有意收購TikTok的美國買家,包括Amazon和Oracle等,國會去年4月通過法案,限期TikTok在今年1月19日之前賣盤,同中國母公司字節跳動剝離,否則會被禁止在美國營運。

字節跳動以美國憲法第一修正案保障言論自由為理由提出訴訟,但先後遭到聯邦上訴法庭與最高法院駁回。

聯邦最高法院終極裁定,禁令沒有違反言論自由,大法官認同政府與聯邦上訴法庭的觀點,以國家安全為理由,一致裁定維持對TikTok的禁令。

但特朗普總統在1月20日就職當天簽署行政命令,暫緩執行禁令75日,直至4月5日為止,以便TikTok有多一點時間去商討賣盤的事,現在到期未有交易,特朗普週五再下令,將禁令執行時間延長多75日,至10月16日。

