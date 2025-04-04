【加州新聞】加州新法案或令身型矮小的高中生不能坐汽車前座

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加州有可能修訂法例，令身型矮小的中學生或高中生，可能不能再坐在汽車前座。

這項AB 435法案是由民主黨州眾議員Lori Wilson提出，她在法案中引述車禍統計數字稱，身型矮小的兒童，不論年齡，如果並非坐在後座或加高椅，在車禍中受傷的比率較高，這項法案將會禁止不夠高的16歲以下青少年坐在汽車前座。

根據法案，未滿10歲的兒童，一律要乘坐加高椅，未滿13歲的兒童，一律禁止坐在汽車前座，如果身高未達規定，年滿13歲的兒童也可能要坐加高椅。

加州現行法律規定，未滿8歲的兒童，或身高未達4呎9吋的兒童，必須使用加高椅，不過加州公路巡警建議，未滿13歲的兒童都應該坐在汽車後座。

根據Wilson提出的法案，在2027年起，兒童要坐在汽車前座，或不再使加高椅，他們必須通過5個檢測：

第一：他坐下時能否完全靠向椅背？

第二：他的膝蓋能否舒適地靠在座椅的邊緣？

第三：安全帶繫上後是否置於鎖骨上？

第四：安全帶的横向腰帶有否觸碰到大腿？

第五：他能否在整個車程中這樣坐著？

州眾議院交通委員會上週一致通過AB 435法案，這項法案獲得一些兒童，和汽車安全及醫療團體支持，根據法案，初犯可能被罰款20元，之後每次將被罰款50元。

目前路易斯安那州和明尼蘇達州已有類似的法例。

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