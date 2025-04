【加州新聞】加州新法案或令身型矮小的高中生不能坐汽車前座

【KTSF】

加州有可能修訂法例,令身型矮小的中學生或高中生,可能不能再坐在汽車前座。

這項AB 435法案是由民主黨州眾議員Lori Wilson提出,她在法案中引述車禍統計數字稱,身型矮小的兒童,不論年齡,如果並非坐在後座或加高椅,在車禍中受傷的比率較高,這項法案將會禁止不夠高的16歲以下青少年坐在汽車前座。

根據法案,未滿10歲的兒童,一律要乘坐加高椅,未滿13歲的兒童,一律禁止坐在汽車前座,如果身高未達規定,年滿13歲的兒童也可能要坐加高椅。

加州現行法律規定,未滿8歲的兒童,或身高未達4呎9吋的兒童,必須使用加高椅,不過加州公路巡警建議,未滿13歲的兒童都應該坐在汽車後座。

根據Wilson提出的法案,在2027年起,兒童要坐在汽車前座,或不再使加高椅,他們必須通過5個檢測:

第一:他坐下時能否完全靠向椅背?

第二:他的膝蓋能否舒適地靠在座椅的邊緣?

第三:安全帶繫上後是否置於鎖骨上?

第四:安全帶的横向腰帶有否觸碰到大腿?

第五:他能否在整個車程中這樣坐著?

州眾議院交通委員會上週一致通過AB 435法案,這項法案獲得一些兒童,和汽車安全及醫療團體支持,根據法案,初犯可能被罰款20元,之後每次將被罰款50元。

目前路易斯安那州和明尼蘇達州已有類似的法例。

