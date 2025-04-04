【灣區新聞】特朗普宣布徵收對等關稅對購買中國入口食品有何影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

總統特朗普宣布徵收對等關稅後，從中國入口的貨品4月9日起將額外承受多34%關稅，加上2月以來的20%芬太尼問題關稅，以及之前兩任政府的301貿易戰平均20%的關稅，中國貨品的關稅率，自特朗普第一任期以來，疊加高達74%，香港對等關稅率也與中國34%看齊，台灣對等關稅率是32%，入口商估計貨價會上升三、四成，他們也指出，不是所有貨品都能在美國生產。

隨著特朗普週三宣布向多個國家發布對等關稅，這些關稅會在4月9日生效，中國而言，除了先前頒布的20%關稅，加上週三宣布的34%，中國入口的貨品總共會承擔54%關稅，台灣而言則有32%關稅。

這些關稅會怎麼影響消費者呢？本台週四訪問了不同進口商了解市況，從多個東南亞國家進口貨物的康元（北美）有限公司主席林恩波（Albert Lin）說，特朗普第一任期的貿易戰關稅，已經提高了營運成本，但因為亞裔市民是消費能力最高的族群，仍繼續購買貨品，所以生意反而上升，不過現在因為面臨經濟下行、通貨膨脹、民眾購買力下降，今年以來合共對中國貨品加徵54%關稅，未必能保持正面效果。

林恩波說：「過去兩年我們的收入上升了，但售貨量持平，這代表通貨膨脹，也意味著今非昔比，現在經濟下行，人們買不起更多了。」

林恩波也提及，商家將會承受一小部份關稅，但大部份的關稅成本，最終會轉嫁給消費者，他估計物價將會貴三至四成，他因此勸諭出口貨品商家另作準備。

林恩波說：「我認為會漲價三至四成左右，我們已在求一些供應商在美國設廠。」

林恩波和東方食品商會理事周曉濱（Taylor Chow）也提及，有很多食品無法在中國境外生產，畢竟各地的氣候和科技都不一樣。

周曉濱說：「那些中國特有的產品會比較困難，基本上沒有什麼國家會種植馬蹄。」

這種周曉濱形容為「遞減式徵稅」，他說對普羅大眾很不公平，特別是對一般收入的勞工階層而言，進口貨品漲價，意味著他們的生活費最受影響。

周曉濱說：「這個徵稅是遞減式的徵稅，即是對越窮的人徵稅越多，越富有的人徵稅越少。」

奧克蘭（屋崙）的新合隆肉食麻孖結店主黃亦君也說，除了受亞洲貨物入口關稅影響之外，從墨西哥入口的蔬菜，自上月起價格升幅已經很明顯。

黃亦君說：「關稅對於乾貨已明顯升了上來，蔬菜也已升了上來，蔬菜是墨西哥來的，所以每箱貴了6至7元。」

這些商家都表示，只能靜觀其變，希望關稅不會過份打擊經濟。

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