【灣區新聞】特朗普宣布徵收對等關稅對購買中國入口食品有何影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

總統特朗普宣布徵收對等關稅後,從中國入口的貨品4月9日起將額外承受多34%關稅,加上2月以來的20%芬太尼問題關稅,以及之前兩任政府的301貿易戰平均20%的關稅,中國貨品的關稅率,自特朗普第一任期以來,疊加高達74%,香港對等關稅率也與中國34%看齊,台灣對等關稅率是32%,入口商估計貨價會上升三、四成,他們也指出,不是所有貨品都能在美國生產。

隨著特朗普週三宣布向多個國家發布對等關稅,這些關稅會在4月9日生效,中國而言,除了先前頒布的20%關稅,加上週三宣布的34%,中國入口的貨品總共會承擔54%關稅,台灣而言則有32%關稅。

這些關稅會怎麼影響消費者呢?本台週四訪問了不同進口商了解市況,從多個東南亞國家進口貨物的康元(北美)有限公司主席林恩波(Albert Lin)說,特朗普第一任期的貿易戰關稅,已經提高了營運成本,但因為亞裔市民是消費能力最高的族群,仍繼續購買貨品,所以生意反而上升,不過現在因為面臨經濟下行、通貨膨脹、民眾購買力下降,今年以來合共對中國貨品加徵54%關稅,未必能保持正面效果。

林恩波說:「過去兩年我們的收入上升了,但售貨量持平,這代表通貨膨脹,也意味著今非昔比,現在經濟下行,人們買不起更多了。」

林恩波也提及,商家將會承受一小部份關稅,但大部份的關稅成本,最終會轉嫁給消費者,他估計物價將會貴三至四成,他因此勸諭出口貨品商家另作準備。

林恩波說:「我認為會漲價三至四成左右,我們已在求一些供應商在美國設廠。」

林恩波和東方食品商會理事周曉濱(Taylor Chow)也提及,有很多食品無法在中國境外生產,畢竟各地的氣候和科技都不一樣。

周曉濱說:「那些中國特有的產品會比較困難,基本上沒有什麼國家會種植馬蹄。」

這種周曉濱形容為「遞減式徵稅」,他說對普羅大眾很不公平,特別是對一般收入的勞工階層而言,進口貨品漲價,意味著他們的生活費最受影響。

周曉濱說:「這個徵稅是遞減式的徵稅,即是對越窮的人徵稅越多,越富有的人徵稅越少。」

奧克蘭(屋崙)的新合隆肉食麻孖結店主黃亦君也說,除了受亞洲貨物入口關稅影響之外,從墨西哥入口的蔬菜,自上月起價格升幅已經很明顯。

黃亦君說:「關稅對於乾貨已明顯升了上來,蔬菜也已升了上來,蔬菜是墨西哥來的,所以每箱貴了6至7元。」

這些商家都表示,只能靜觀其變,希望關稅不會過份打擊經濟。

