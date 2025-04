【全國新聞】國家氣象局據報近一半天氣預報辦公室面臨人手短缺危機

【KTSF 周正鈞報導】

美聯社消息指國家氣象局(NWS)近一半的天氣預報辦公室,正面臨人手短缺危機。

現正值美國多地遭遇強烈風暴、龍捲風及水災侵襲的季節,國家氣象局(NWS)面臨人手短缺危機,一半的地方天氣預報辦公室,有超過20%的職位空缺,當中八個辦事處更有超過35%的職位空缺。

根據《美聯社》取得的內部數據,122個天氣預報辦公室中,有55個被專家界定為「人手嚴重不足」,這一數字是十年前全國平均空缺率的兩倍。

導致今次人手緊張的主因,源自特朗普政府透過政府效率部削減編制,如今人手短缺,引起氣象學家及公共安全專家的極大關注。

受災最嚴重的地區,包括本週被致命龍捲風重創的阿肯色州和肯塔基州,其當地氣象辦公室均嚴重缺人。

缺人情況不限於天氣預報員,目前有23個辦公室缺乏主管,另有16個緊急天氣預警協調員空缺,這些崗位對應急準備及公眾溝通至關重要,例如休斯敦分局的空缺率達30%,兩個關鍵崗位都懸空。

肯塔基州Louisville的辦公室甚至因人手不足,無法完成龍捲風災後的災情調查,而有關的調查是提升未來預警系統準確度的重要一環。

某些地區更因技術人員短缺,無法正常放飛氣象氣球,可能導致預報關鍵數據出現真空期。

