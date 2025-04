【KTSF】

針對總統特朗普向各國加徵關稅措施,加州州長紐森指示州府團隊,尋求與貿易夥伴合作的方法,以保護加州的經濟利益,但目前不清楚具體如何實行,或是否可行。

紐森說:「特朗普的關稅政策,並不代表所有美國人,尤其不代表這個由我帶領的、全美第五大經濟體的人民,我們重視國際貿易,重視我們的製造業基礎,這是美國最大的製造業經濟體,我們期望持續強化與國際貿易夥伴的關係,加深彼此聯繫,並提醒大家,加州是一個穩定的貿易夥伴,我們希望各位在考慮加州製造的產品時能記住這一點。」

