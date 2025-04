【全國新聞】特朗普新關稅政策會如何影響市民

【KTSF 朱慧琪報導】

新的汽車關稅週四正式開始實施,其中一間汽車生產商Volkswagen通知經銷商,在汽車價錢標籤上列明進口關稅的成本,除此之外,新關稅還會如何影響市民?

總統特朗普正對所有國家徵收10%的進口關稅,另外對柬埔寨、越南、中國、歐盟等國徵收更高關稅,專家認為,市民應該會從5個方面感受到關稅的影響,第一是價格上升。

CNN首席數據分析師Harry Enten說:「將會上升數千元,我們說的是美國家庭收入,中位數收入的至少2%。」

大多數經濟學家預測,被關稅影響的美國企業,會把部分或全部成本轉嫁給消費者,而特朗普政府則淡化了這一點。

財政部長Scott Bessent說:「企業無需轉嫁關稅,或者出口國家的生產商可以承擔關稅。」

第二則是經濟放緩。

Nuveen首席投資專家Saira Malik說:「你會看到2025年GDP可能縮水約3%。」

摩根大通預計,若特朗普維持關稅,全球經濟將陷入衰退,經濟學家稱1930年的貿易戰,加劇了大蕭條。

前總統列根的經濟顧問Arthur Laffer說:「我們知道1929年和1930年,經濟危機期間發生何事。」

特朗普的支持者指其他國家毋需報復。

國會眾議長約翰遜說:「其他國家會降低關稅,因為他們需要美國成為貿易夥伴。」

第三是,股市若無法全面反彈,退休基金將遭受打擊;第四,如果聯儲局看到通漲過高,就會提高借貸利率;第五是一些國內製造商可能會看到增長,經濟學家表示,他們是這場關稅戰的最大贏家。

另一方面,在新汽車關稅生效後,Volkswagen車廠已經通知經銷商,在汽車價錢標籤上顯示新關稅的成本,去年在美國售出的3分之1Volkswagen汽車都是美國生產,因此車廠的銷售可能不會受到影響,但一些進口的汽車型號會受影響,包括從墨西哥車廠進口的Jetta、Taos和Tiguan,還有其他德國進口的型號,每輛成本將增加數千元。

