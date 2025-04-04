【全國新聞】包維爾指特朗普加關稅幅度大超預期 料加劇通脹拖慢經濟增長

【KTSF 吳倩妤報導】

中國週五宣布反制美國對等關稅，投資者擔心全球兩大經濟體貿易戰升級，拖累美股連續第二日暴跌，道瓊斯急挫超過2000點，Nasdaq及S&P 500指數跌幅亦超過5%，聯儲局主席包維爾週五發言指出，特朗普政府加徵關稅，幅度大大超出預期，似乎會加劇通脹及拖慢經濟增長，聯儲局等待情況明朗，再行考慮調整貨幣政策。

總統特朗普在自己的社交媒體上，發文催促包維爾減息，說現在是減息的完美時機，因為能源價格、利率、通脹率，甚至雞蛋價格都下跌，而就業就上升，這些都發生在兩個月內，是美國的巨大勝利，所以他號召包維爾減息，並停止玩弄政治。

包威爾就在一個會議上發言指，特朗普的關稅措施，似乎會加劇通脹及拖慢經濟增長，聯儲局等待情況明朗，然後再考慮調整貨幣政策。

包威爾說：「我們已強調，很難評估更高關稅可能帶來的經濟效應，直至其詳情更明朗，包括是何關稅、幅度與持續多長，還有貿易夥伴的報復程度，雖然不確定性仍高，但現在較清晰的是，關稅加幅遠超預期，其經濟效應似乎亦會如此，包括較高通脹和較慢的經濟增長，其程度和時效仍不確定。」

他認為，關稅很有可能會加劇短期通脹，並強調，聯儲局的職責是保持長期通脹預期穩定，並確保單一次的物價上漲浪潮，不會成為持續的通脹問題，局方最好等到形勢更加明確，然後才考慮調整貨幣政策立場，現時判斷何為貨幣政策的合適路徑仍為時過早。

包維爾說：「我們將繼續密切關注即將公佈的數據，關注平衡風險的前瞻，我們處於有利位置等待較清晰的形勢，然後再考慮調整政策立場，現在說貨幣政策是否合適為時尚早，我們了解穩固的經濟之好處，在這經濟中工人能找到工作，通脹率低且可預測，我們亦知高企的失業率和通漲，會傷害社會、家庭和商業，此所以聯儲局要竭盡所能，實現就業和經濟穩定。」

包維爾又指出，儘管美國經濟面臨高度不確定性，數據顯示增長將會放緩，但增長前景仍是穩健，就業市場大致平衡，他承認在前景不確定下，聯儲局亦可能會犯錯，但他確實十分喜歡現時這份工作，並打算做滿聯儲局主席這個任期。

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