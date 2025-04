【全國新聞】包維爾指特朗普加關稅幅度大超預期 料加劇通脹拖慢經濟增長

【KTSF 吳倩妤報導】

中國週五宣布反制美國對等關稅,投資者擔心全球兩大經濟體貿易戰升級,拖累美股連續第二日暴跌,道瓊斯急挫超過2000點,Nasdaq及S&P 500指數跌幅亦超過5%,聯儲局主席包維爾週五發言指出,特朗普政府加徵關稅,幅度大大超出預期,似乎會加劇通脹及拖慢經濟增長,聯儲局等待情況明朗,再行考慮調整貨幣政策。

總統特朗普在自己的社交媒體上,發文催促包維爾減息,說現在是減息的完美時機,因為能源價格、利率、通脹率,甚至雞蛋價格都下跌,而就業就上升,這些都發生在兩個月內,是美國的巨大勝利,所以他號召包維爾減息,並停止玩弄政治。

包威爾就在一個會議上發言指,特朗普的關稅措施,似乎會加劇通脹及拖慢經濟增長,聯儲局等待情況明朗,然後再考慮調整貨幣政策。

包威爾說:「我們已強調,很難評估更高關稅可能帶來的經濟效應,直至其詳情更明朗,包括是何關稅、幅度與持續多長,還有貿易夥伴的報復程度,雖然不確定性仍高,但現在較清晰的是,關稅加幅遠超預期,其經濟效應似乎亦會如此,包括較高通脹和較慢的經濟增長,其程度和時效仍不確定。」

他認為,關稅很有可能會加劇短期通脹,並強調,聯儲局的職責是保持長期通脹預期穩定,並確保單一次的物價上漲浪潮,不會成為持續的通脹問題,局方最好等到形勢更加明確,然後才考慮調整貨幣政策立場,現時判斷何為貨幣政策的合適路徑仍為時過早。

包維爾說:「我們將繼續密切關注即將公佈的數據,關注平衡風險的前瞻,我們處於有利位置等待較清晰的形勢,然後再考慮調整政策立場,現在說貨幣政策是否合適為時尚早,我們了解穩固的經濟之好處,在這經濟中工人能找到工作,通脹率低且可預測,我們亦知高企的失業率和通漲,會傷害社會、家庭和商業,此所以聯儲局要竭盡所能,實現就業和經濟穩定。」

包維爾又指出,儘管美國經濟面臨高度不確定性,數據顯示增長將會放緩,但增長前景仍是穩健,就業市場大致平衡,他承認在前景不確定下,聯儲局亦可能會犯錯,但他確實十分喜歡現時這份工作,並打算做滿聯儲局主席這個任期。

