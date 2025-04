【財經新聞】美股連續第二日暴跌 有投資大亨警告勿撈底

【KTSF 吳倩妤報導】

美股連續第二日暴跌,三大指數再跌5%至6%。

中國推出連環拳措施,反制美國對等關稅,令全球貿易戰再升級,華爾街股市跌勢加劇,道瓊斯收市時下跌2,231點,跌穿4萬點水平報38,314,Nasdaq下跌962點,收市報15,587,Nasdaq收市較去年底歷史高位,下超過20%墮入技術性熊市區域,S&P 500下跌322點,是自COVID疫情以來最大跌幅,收市報5,074點。

整個星期計,道指下跌7.9%,Nasdaq下跌10%,S&P 500下跌9.1%。

摩根大通一份報告顯示,散戶投資者週四買入47億美元的股票,是過去10年最高水平,報告指出,這種「逢低買入」的行為,不同於2020年3月,因COVID疫情引發的拋售。

據美國銀行引述EPFR Global資料顯示,截至4月2日為止一週,全球股票基金吸資21億美元,但美股基金連續兩星期錄得資金流出,涉及47億美元。

前債券大王格羅斯(Bill Gross)警告投資者不要撈底,他認為特朗普不會很快退縮,因為他的個性太強硬。

有末日博士之稱的魯賓尼(Nouriel Roubini)預期市場調整將略為進一步加深,直到特朗普重拾「理性」,令緊張形勢降溫,讓市場情緒穩定下來。

數據方面,勞工部公布3月非農業職位增加22.8萬個,市場預期增加13.5萬個,失業率為4.2%,預期為4.1%。

3月私人部門職位增加20.9萬個,市場預期增加12.7萬個,製造業職位增加1,000個,政府部門職位增加1.9萬個,期內平均時薪按月增加0.3%,每週平均工時為34.2小時。

CNBC報導受對等關稅影響,任天堂(Nintendo)將推遲新款遊戲機Switch 2在美國的預訂時間,據報,Switch 2在美國不會於4月9日開始預訂,以評估關稅的潛在影響,但Switch 2將於6月5日發售的時間不變。

高盛把今年的布蘭特原油平均價預期下調5.5%至每桶69美元,美國原油平均價預期下調4.3%至66美元,理由是石油出口國組織及盟友(OPEC+)供應增加和全球貿易戰,引發經濟衰退的風險。

高盛還把明年布蘭特油價平均價預期下調9%至62美元,美國原油平均價預期下調6.3%至59美元,並警告新的預期可能會進一步下調。

高盛表示,目前預計今年石油需求每日僅增長60萬桶,低於此前預測的90萬桶,明年每日將增長70萬桶。

在關稅政策及產油國增產壓力下,紐約期油跌穿62美元水平,創超過3年低位,收巿報61.99美元,倫敦布蘭特期油收市每桶報65.58美元,創下2021年以來最低水平。

