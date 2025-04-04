【財經新聞】美股連續第二日暴跌 有投資大亨警告勿撈底

【KTSF 吳倩妤報導】

美股連續第二日暴跌，三大指數再跌5%至6%。

中國推出連環拳措施，反制美國對等關稅，令全球貿易戰再升級，華爾街股市跌勢加劇，道瓊斯收市時下跌2,231點，跌穿4萬點水平報38,314，Nasdaq下跌962點，收市報15,587，Nasdaq收市較去年底歷史高位，下超過20%墮入技術性熊市區域，S&P 500下跌322點，是自COVID疫情以來最大跌幅，收市報5,074點。

整個星期計，道指下跌7.9%，Nasdaq下跌10%，S&P 500下跌9.1%。

摩根大通一份報告顯示，散戶投資者週四買入47億美元的股票，是過去10年最高水平，報告指出，這種「逢低買入」的行為，不同於2020年3月，因COVID疫情引發的拋售。

據美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至4月2日為止一週，全球股票基金吸資21億美元，但美股基金連續兩星期錄得資金流出，涉及47億美元。

前債券大王格羅斯（Bill Gross）警告投資者不要撈底，他認為特朗普不會很快退縮，因為他的個性太強硬。

有末日博士之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）預期市場調整將略為進一步加深，直到特朗普重拾「理性」，令緊張形勢降溫，讓市場情緒穩定下來。

數據方面，勞工部公布3月非農業職位增加22.8萬個，市場預期增加13.5萬個，失業率為4.2%，預期為4.1%。

3月私人部門職位增加20.9萬個，市場預期增加12.7萬個，製造業職位增加1,000個，政府部門職位增加1.9萬個，期內平均時薪按月增加0.3%，每週平均工時為34.2小時。

CNBC報導受對等關稅影響，任天堂（Nintendo）將推遲新款遊戲機Switch 2在美國的預訂時間，據報，Switch 2在美國不會於4月9日開始預訂，以評估關稅的潛在影響，但Switch 2將於6月5日發售的時間不變。

高盛把今年的布蘭特原油平均價預期下調5.5%至每桶69美元，美國原油平均價預期下調4.3%至66美元，理由是石油出口國組織及盟友（OPEC+）供應增加和全球貿易戰，引發經濟衰退的風險。

高盛還把明年布蘭特油價平均價預期下調9%至62美元，美國原油平均價預期下調6.3%至59美元，並警告新的預期可能會進一步下調。

高盛表示，目前預計今年石油需求每日僅增長60萬桶，低於此前預測的90萬桶，明年每日將增長70萬桶。

在關稅政策及產油國增產壓力下，紐約期油跌穿62美元水平，創超過3年低位，收巿報61.99美元，倫敦布蘭特期油收市每桶報65.58美元，創下2021年以來最低水平。

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