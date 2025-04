【灣區新聞】舊金山華埠舉行一人一票活動 望振興華埠經濟

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府為了振興華埠經濟,幫助小商業,正舉行一人一票的活動,究竟要選舉什麼呢?

菠蘿包、燒賣,接著下來,大家要選出舊金山華埠哪一家珍珠奶茶店最受歡迎。

下星期一、二,4月7日和8日早上9點,安老自助處會在Jackson街601號的辦事處派發珍珠奶茶兌換券。

安老自助處資深外展專員李家勤說:「當你拿到兌換券後,可以到29家店鋪兌換(珍珠奶茶)。」

舊金山經濟及勞動力辦公室今年3月開始與社區機構合作,舉辦華埠美味大賞活動,由市民選出最喜歡的食肆。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室項目經理陳嘉霖說:「我們希望通過這活動,一人一票,老少咸宜,中外人士都有,去選擇你最喜歡的產品,菠蘿包、燒賣,之後就是珍珠奶茶,至於壓軸的第四輪,我們保持開放態度,讓大家表態希望選擇什麼食品。」

第一輪的美食評選是「我最喜愛的菠蘿包」,人仁餅家Yummy Bakery贏得第一名,有最多食客拿兌換券去換取菠蘿包。

第二輪評選活動剛結束,主題是「我最喜愛的燒賣」,結果是蒸點小館Dim Sum Bistro的燒賣最受歡迎。

蒸點小館老闆黃宗儀說:「我做了三十多年的點心,在中國大陸做到來這裡,第二就是我們用料好,用新鮮的肉,用靚的蝦,用最好的材料就會做出最好的東西。」

舉辦美味大賞選舉的最終目的,就是吸引更多人到華埠消費。

黃宗儀說:「我們多了幾百張票的客人過來,他們知道我們的東西好吃,以後回來光顧,也會向親戚朋友宣傳。」

「華埠美味大賞」未來會評選什麼美食,會開放讓市民表達意見,參加了問卷調查的人士,在4月12日下星期六華埠舉行的「繽紛天后」活動上,有機會獲贈菠蘿包,以及珍珠奶茶兌換券。

參加辦法可瀏覽:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IlWVZD6MMUy9geGoakTwRKcvjXD2Z6RJnuxF6sDEQIxUQ0E1WEFFNk9CV1RBS1pYVjlBWkxaSFBYQy4u&route=shorturl

