【有線新聞】

中方宣布對所有原產美國貨加徵34%關稅,並在世貿組織對美「對等關稅」提起訴訟,以及對中重稀土實施出口管制等。

國務院關稅稅則委員會發表公告指由下周四起,對原產於美國的所有進口商品,在現行稅率基礎上加徵34%關稅;又指現行保稅、減免稅政策不變,此次加徵的關稅不予減免,如在措施實施前已從啟運地啟運,並於下月13日或之前進口,不會加徵這次的新關稅。

公告又批評美方對中方徵收「對等關稅」做法不符合國際貿易規則,嚴重損害中方正當合法權益,是典型的單邊霸凌做法。

