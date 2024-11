【有線新聞】

美國總統當選人特朗普任名27歲的萊維特(Karoline Leavitt)出任白宮新聞秘書,是歷來最年輕擔任這個職位的人。

1997年在新罕布什州出生的萊維特曾擔任共和黨眾議員通訊總監,在競選期間擔任特朗普團隊的發言人。

特朗普稱讚萊維特聰明堅韌,是一位極具說服力的溝通者,能有效向美國民眾傳遞政府訊息,對她未來在職位上表現充滿信心。

