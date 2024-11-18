【全國新聞】旅客在機場檢查站被沒收的物品會怎樣處置（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

大家有沒有想過，在TSA機場檢查站交出的物品最後會怎麼樣處置？所有物品從刀具、開瓶器、電動工具到珠寶．都會送往德州奧斯汀市的一間店舖，以低價出售。

每年過萬件刀具都會送往位於奧斯汀市的Texas Surplus Store，德州剩餘物資店，大家可以在這裡找到各種各樣的物品，全都屬於國有資產，例如桌椅、辦公用品、電線、電動工具、藝術品、搞珠機、被沒收的老虎機，甚至車輛。

德州州府剩餘物資項目總監Kristy Fierro說：「上年我們從DPS公共安全部，得到一部飛機，售價是100萬元。」

他們還售賣所有沒收，或留在TSA檢查站的物品。

Fierro說：「例如，你脫下珠寶後忘記將其取回，或將其留在隨身攜帶的行李中，所有這些類型的物品都會送過來。」

德州剩餘物資店對公眾開放，負責這個項目的總監Fierro說，門市和網上拍賣，一年到晚都非常忙碌，不同年齡層的客戶都想以優惠的價格購買心儀的物品。

Fierro說：「各種類型的客戶都找到這裡，我們很享受幫助顧客，我的意思是，這很有趣，它讓我們的一天充滿活力。」

Fierro說，他們這裡最多的是：「刀或尖銳的物件，任何可以作為武器的東西。」

這些是TSA官員最常沒受的物件，然後最終落入他們的手中，數量很多，大部分的刀，售價是一元，有些特別一點的刀會貴點，可能賣幾百甚至幾千元。

但有些貨品是政府部門不再使用的東西，例如汽車。

Fierro說：「我後面的是Balme Road剩餘物資店的停車場，這裡基本上有Austin地區所有州府機構用過的車輛。」

每年剩餘物資店都會賣出數百架車，主要是透過網上拍賣，售價從數百美元到數千元不等，有些是現場出售的，他們最受歡迎的車輛是DPS Tahoe。

Fierro說：「我們有很多首次購車者，我們有很多購買第二輛車的買家，我們有很多農場買家，想要一輛用於牧場的貨車，所以實際上，有大量的顧客想買這種類型的車輛。」

剩餘物資店所有的收益，都會用於支付營運成本，有機會到德州奧斯汀的民眾，不妨到這間店體驗一下特別的購物經驗。

另一方面，感恩節和聖誕節就快來臨，因此提醒一下大家過TSA安檢時要注意的事情，例如記得要帶身份證明文件，不要帶槍械或者武器，確保你所有的可重複使用水瓶都是空的，大多數旅客必須在安檢站脫鞋，所以記得穿襪子，並且確保你的行李鎖符合TSA標準。

旅客可以攜帶藥物上飛機，但如果它是液體的話，就要告知安檢人員。

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