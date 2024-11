【全國新聞】旅客在機場檢查站被沒收的物品會怎樣處置（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

大家有沒有想過,在TSA機場檢查站交出的物品最後會怎麼樣處置?所有物品從刀具、開瓶器、電動工具到珠寶.都會送往德州奧斯汀市的一間店舖,以低價出售。

每年過萬件刀具都會送往位於奧斯汀市的Texas Surplus Store,德州剩餘物資店,大家可以在這裡找到各種各樣的物品,全都屬於國有資產,例如桌椅、辦公用品、電線、電動工具、藝術品、搞珠機、被沒收的老虎機,甚至車輛。

德州州府剩餘物資項目總監Kristy Fierro說:「上年我們從DPS公共安全部,得到一部飛機,售價是100萬元。」

他們還售賣所有沒收,或留在TSA檢查站的物品。

Fierro說:「例如,你脫下珠寶後忘記將其取回,或將其留在隨身攜帶的行李中,所有這些類型的物品都會送過來。」

德州剩餘物資店對公眾開放,負責這個項目的總監Fierro說,門市和網上拍賣,一年到晚都非常忙碌,不同年齡層的客戶都想以優惠的價格購買心儀的物品。

Fierro說:「各種類型的客戶都找到這裡,我們很享受幫助顧客,我的意思是,這很有趣,它讓我們的一天充滿活力。」

Fierro說,他們這裡最多的是:「刀或尖銳的物件,任何可以作為武器的東西。」

這些是TSA官員最常沒受的物件,然後最終落入他們的手中,數量很多,大部分的刀,售價是一元,有些特別一點的刀會貴點,可能賣幾百甚至幾千元。

但有些貨品是政府部門不再使用的東西,例如汽車。

Fierro說:「我後面的是Balme Road剩餘物資店的停車場,這裡基本上有Austin地區所有州府機構用過的車輛。」

每年剩餘物資店都會賣出數百架車,主要是透過網上拍賣,售價從數百美元到數千元不等,有些是現場出售的,他們最受歡迎的車輛是DPS Tahoe。

Fierro說:「我們有很多首次購車者,我們有很多購買第二輛車的買家,我們有很多農場買家,想要一輛用於牧場的貨車,所以實際上,有大量的顧客想買這種類型的車輛。」

剩餘物資店所有的收益,都會用於支付營運成本,有機會到德州奧斯汀的民眾,不妨到這間店體驗一下特別的購物經驗。

另一方面,感恩節和聖誕節就快來臨,因此提醒一下大家過TSA安檢時要注意的事情,例如記得要帶身份證明文件,不要帶槍械或者武器,確保你所有的可重複使用水瓶都是空的,大多數旅客必須在安檢站脫鞋,所以記得穿襪子,並且確保你的行李鎖符合TSA標準。

旅客可以攜帶藥物上飛機,但如果它是液體的話,就要告知安檢人員。

