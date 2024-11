【灣區新聞】舊金山警方舉辦詐騙講座 呼籲市民在假日時節提高警覺（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)警方舉辦詐騙講座,希望市民在假日時節仍能提高警覺,特別要注意透過人工智能,模仿家人或知名人士的詐騙案。

根據舊金山警方的資料,今年Taraval警區收到318宗詐騙案報案,當中243宗是在警局報案,其餘75宗是透過網上報案,涉及總額達幾百萬元。

週三晚Taraval警察分局特別舉行廣東話講座,講解一些針對華裔社區的詐騙案,舊金山地檢處受害者倡導員朱瑞良(Wesley Chu)澄清,詐騙受害人並不是愚蠢或不小心,而是詐騙類型變化太多,但一般詐騙案都是利用受害人的弱點,例如他們對家人好友的信任、對有名人士的仰慕,甚至是迷信的心態。

例如是祈福黨會針對只會說中文的華裔女性,說會為物件淨化,但就乘機偷取受害人的財物。

警方說,面對任何主動要求幫你解咒或驅除疾病的人士,都應保持戒心。

另外一個常見的騙案是,騙徒假冒他人,聲稱是國稅局人員,訛稱受害人欠稅,而且將會被告上法庭。

朱瑞良也說,面對這些不熟悉的狀況,千萬不要被恐懼操控,而是應聯絡相關政府部門的官方電話號碼。

朱瑞良說:「國稅局如果需要追稅,不會打電話給你,而是郵寄信件,稅局也不會在電話要求你付錢或禮品卡,所以收到這類電話,可以一律收線。」

除了文字上假冒身份,騙徒更會利用人工智能技術,假扮家人或知名人士,叫受害人匯款或投資。

警方還在講座現場,播出之前在香港有一條人工智能影片,內容是偽裝特首李家超和Elon Musk,宣傳一個投資的騙案。

Taraval警察分局局長Brian Hoo說,人工智能模仿聲音的技術,越來越精準。

Brian Hoo說:「利用人工智能,他們模仿和複製假的聲音,讓你覺得你談話的對象,是你認識的人。」

警方提醒,面對任何陌生人或陌生的情況,市民都要注意保障自己。不要回應陌生的短訊,或者接聽電話,更不要透露私人訊息、銀行或戶口資料,而且找信任的人幫忙認證。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。