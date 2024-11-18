【灣區新聞】舊金山警方舉辦詐騙講座 呼籲市民在假日時節提高警覺（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）警方舉辦詐騙講座，希望市民在假日時節仍能提高警覺，特別要注意透過人工智能，模仿家人或知名人士的詐騙案。

根據舊金山警方的資料，今年Taraval警區收到318宗詐騙案報案，當中243宗是在警局報案，其餘75宗是透過網上報案，涉及總額達幾百萬元。

週三晚Taraval警察分局特別舉行廣東話講座，講解一些針對華裔社區的詐騙案，舊金山地檢處受害者倡導員朱瑞良（Wesley Chu）澄清，詐騙受害人並不是愚蠢或不小心，而是詐騙類型變化太多，但一般詐騙案都是利用受害人的弱點，例如他們對家人好友的信任、對有名人士的仰慕，甚至是迷信的心態。

例如是祈福黨會針對只會說中文的華裔女性，說會為物件淨化，但就乘機偷取受害人的財物。

警方說，面對任何主動要求幫你解咒或驅除疾病的人士，都應保持戒心。

另外一個常見的騙案是，騙徒假冒他人，聲稱是國稅局人員，訛稱受害人欠稅，而且將會被告上法庭。

朱瑞良也說，面對這些不熟悉的狀況，千萬不要被恐懼操控，而是應聯絡相關政府部門的官方電話號碼。

朱瑞良說：「國稅局如果需要追稅，不會打電話給你，而是郵寄信件，稅局也不會在電話要求你付錢或禮品卡，所以收到這類電話，可以一律收線。」

除了文字上假冒身份，騙徒更會利用人工智能技術，假扮家人或知名人士，叫受害人匯款或投資。

警方還在講座現場，播出之前在香港有一條人工智能影片，內容是偽裝特首李家超和Elon Musk，宣傳一個投資的騙案。

Taraval警察分局局長Brian Hoo說，人工智能模仿聲音的技術，越來越精準。

Brian Hoo說：「利用人工智能，他們模仿和複製假的聲音，讓你覺得你談話的對象，是你認識的人。」

警方提醒，面對任何陌生人或陌生的情況，市民都要注意保障自己。不要回應陌生的短訊，或者接聽電話，更不要透露私人訊息、銀行或戶口資料，而且找信任的人幫忙認證。

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