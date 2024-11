【KTSF】

南灣Cupertino一個社區週日發生天然氣洩漏和水管破裂,當局一度發出疏散令。

Santa Clara縣消防局表示,早上約8時13分接報指,Creekline Drive 7800號路段有天然氣洩漏和水管破裂,多名消防員,包括危險品處理小組到場處理事件

太平洋煤電公司(PG&E)的代表證實,事件涉及一條直徑兩吋的天然氣管道,當局一度發出疏散令,又呼籲附近居民留在室內,關上門窗,當局在中午撤銷疏散令。

