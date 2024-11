影評：《跳痛之旅》從尋根之旅的幽默中了解自己

https://youtu.be/XndcboFp41E

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對久違了的堂兄弟到波蘭展開一段尋根之旅,會鬧出什麼樣的笑話與衝突。

David 和Benji 年幼的時候形影不離。他們的祖母是納粹屠殺的生還者,死去的時候留下一筆錢給兩個孫子,希望他們能夠回到波蘭做一次尋根之旅。David 暫時離開他的妻兒,陪同單身不羈的Benji 參加一個波蘭內陸團,然後拜訪祖母的老家。旅行團中還有一對猶太中年夫妻、一個離婚婦女和一個轉為猶太教的年輕信徒。

旅程包括納粹統治期間的猶太貧民窟,和其中一個在波蘭東部城市盧布林的納粹屠殺營。David 是在堂兄弟兩人之中,言談舉止較為成熟的。反而是Benji 有什麼就說什麼的性格,挑動旅行團一組人的情緒。例如批評他們坐一等車廂火車去屠殺營,也批評導遊只是一味的道出歷史,而缺少與當地居民的互動。但是這也讓所有人,對這些議題思考,並有更深一層的理解。

電影是演而優則導的Jesse Eisenberg,自己撰寫的劇本,並首次親自指導的影片。故事在旅途電影和喜劇框架中,帶著觀眾拉近和劇中人物的距離,並也見證他們在這次旅程中的轉變。從這兩個主要人物的身上了解,眾人經常期望,更加能像身邊另外一個可憎卻可愛的一個人,卻又不要成為這一個人的彆扭。

電影中搶戲的是飾演Benji 的Kieran Culkin,不單是堂兄感到對他又愛又恨的。身為觀眾的我們也質問自己,能夠接受或羨慕的程度到哪裡。導演Jesse Eisenberg 和飾演導遊的亞裔演員Will Sharpe,也有非常討好的演出。在盧布林屠殺營中的嚴肅鏡頭,給電影一定的分量。但在嚴肅鏡頭也只是點到為止,也讓更多觀眾了解並感受,最多人認識的奧斯維辛屠殺營以外,也還有許多類似,人類對彼此施予暴力的恐怖遺跡。

《跳痛之旅 A Real Pain》叫人含笑帶淚欣賞。電影滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.searchlightpictures.com/a-real-pain

“A Real Pain” Review: A road trip in Poland with laughter and tears

“Screening Room” reviews “A Real Pain”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.searchlightpictures.com/a-real-pain

Now in theatres

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。