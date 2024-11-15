【灣區新聞】舊金山三隻惡犬襲擊路人 其中一隻被警方擊斃

【KTSF 陳爍嘉報導】

舊金山Fillmore區早上發生狗襲擊人的時間，三隻約120磅的成年大狗，襲擊兩名行人和另一隻狗，警方當場開槍擊斃一隻正在襲擊行人的大狗。

舊金山警方表示，事發現場位於Ellis街和Fillmore街，Raymond Kimbell遊樂場附近，當時有三隻狗在襲擊一隻狗和牠的主人，警方趕到場後，目擊到其中一隻狗襲擊另一名行人。

警員當場開槍擊斃了其中一隻大型犬，並且在動物管制部人員協助下，捉到其中一隻襲擊人的大狗。

多名警員在附近步行尋找第三隻狗，期間有警員向那隻狗開槍，管制動物人員最終制服第三隻狗。

警方表示，被狗襲擊的行人，身體受到嚴重創傷，需要送院治療，目前沒有生命危險，受傷的狗也已得到醫療照顧。

三隻襲擊人的狗已移交給動物照護與控制組織ACC，該組織正在協助警方尋找狗主人。

警方對舊金山紀事報表示，三隻襲擊人的成年大型犬，每隻約120磅，當局正在辨認狗的品種。

警方仍在調查案件，開槍擊斃惡犬的警員，循例接受警方調查。

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