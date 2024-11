【灣區新聞】舊金山三隻惡犬襲擊路人 其中一隻被警方擊斃

【KTSF 陳爍嘉報導】

舊金山Fillmore區早上發生狗襲擊人的時間,三隻約120磅的成年大狗,襲擊兩名行人和另一隻狗,警方當場開槍擊斃一隻正在襲擊行人的大狗。

舊金山警方表示,事發現場位於Ellis街和Fillmore街,Raymond Kimbell遊樂場附近,當時有三隻狗在襲擊一隻狗和牠的主人,警方趕到場後,目擊到其中一隻狗襲擊另一名行人。

警員當場開槍擊斃了其中一隻大型犬,並且在動物管制部人員協助下,捉到其中一隻襲擊人的大狗。

多名警員在附近步行尋找第三隻狗,期間有警員向那隻狗開槍,管制動物人員最終制服第三隻狗。

警方表示,被狗襲擊的行人,身體受到嚴重創傷,需要送院治療,目前沒有生命危險,受傷的狗也已得到醫療照顧。

三隻襲擊人的狗已移交給動物照護與控制組織ACC,該組織正在協助警方尋找狗主人。

警方對舊金山紀事報表示,三隻襲擊人的成年大型犬,每隻約120磅,當局正在辨認狗的品種。

警方仍在調查案件,開槍擊斃惡犬的警員,循例接受警方調查。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。