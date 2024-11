【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)過去兩天接連發生兇殺案,一名男子週四在奧克蘭市中心中槍身亡。

奧克蘭警方表示,一名男子星期四下午4時15分左右,在市中心14街夾Madison街附近中槍,男子送院搶救,延至晚上約9時30分傷重不治。

星期三下午約2時半,在東奧克蘭71 Avenue 1100號路段也發生槍擊案,受害人倒臥在行人路上,當場證實死亡。

警方呼籲有案件消息的民眾與警方聯絡,匿名舉報熱線(510) 238-7950。

