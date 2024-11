【灣區新聞】舊金山80號公路與101號公路部分路段週日將關閉

【KTSF 歐志洲報導】

加州運輸局(Caltrans)將在本週日全天24小時,關閉銜接州際80公路西向路段,和北向101號公路的路段,當局呼籲民眾做好準備。

Caltrans表示,關閉受影響的路段,是基於需要對護欄做緊急維修,工程將歷時整個11月。

這次將關閉的路段是州際80號公路西向路段,銜接北向101號公路的路段,時間是11月17日全天,也就是星期天的凌晨12點01分至晚上11點59分。

南向101號公路,在7街和Harrison街交界處的公路出口,也將會關閉,當局將維修損壞的混凝土和鋼鐵圍欄。

Caltrans發言人Lori Shepherd說:「加州運輸局上個月開始緊急護欄維修工程,中央高速公路的15個地方受影響,這工程快要結束,工程中有一些圍欄小的部分需要維修,這工作已經快要結束。」

在道路關閉期間,將有告示牌指引開車人士,開替代路段,加州公路巡警(CHP)的警員,也將會在現場協調。

當局呼籲開車人士,在受影響路段提高警惕開車。

要取得更多關於舊金山高速公路關閉的消息,民眾可以參考網站:SFhighwayprojects.com

