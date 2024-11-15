【灣區新聞】舊金山80號公路與101號公路部分路段週日將關閉

【KTSF 歐志洲報導】

加州運輸局（Caltrans）將在本週日全天24小時，關閉銜接州際80公路西向路段，和北向101號公路的路段，當局呼籲民眾做好準備。

Caltrans表示，關閉受影響的路段，是基於需要對護欄做緊急維修，工程將歷時整個11月。

這次將關閉的路段是州際80號公路西向路段，銜接北向101號公路的路段，時間是11月17日全天，也就是星期天的凌晨12點01分至晚上11點59分。

南向101號公路，在7街和Harrison街交界處的公路出口，也將會關閉，當局將維修損壞的混凝土和鋼鐵圍欄。

Caltrans發言人Lori Shepherd說：「加州運輸局上個月開始緊急護欄維修工程，中央高速公路的15個地方受影響，這工程快要結束，工程中有一些圍欄小的部分需要維修，這工作已經快要結束。」

在道路關閉期間，將有告示牌指引開車人士，開替代路段，加州公路巡警（CHP）的警員，也將會在現場協調。

當局呼籲開車人士，在受影響路段提高警惕開車。

要取得更多關於舊金山高速公路關閉的消息，民眾可以參考網站：SFhighwayprojects.com

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