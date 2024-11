【KTSF】

柏克來警方宣布,就該市的商店盜竊事件,逮捕了24人。

警方表示,起獲的偷竊物品中,有洗髮水、保險套、空氣新鮮劑、襪子和汽水,總值超過4千元。

警方表示,在11月8日至12日,在Walgreens藥房和Target百貨公司執行的特別行動中,逮捕了24個涉案人士。

警方是以涉嫌偷竊、盜竊和拘捕的控罪將他們逮捕,部分疑犯本身面對其他拘捕令,也有人涉嫌違反假釋。

