【KTSF】

根據聯邦勞工部,全國職位空缺數目7月份比前一個月減少了,預料未來幾個月,招聘有可能進一步放緩。

聯邦勞工部最新數據顯示,全國職位空缺7月份跌至770萬個,比6月份減少20萬個,是三年半以來職位增長最少,其中職位空缺減少最多的行業,涵蓋醫療健保、州及地方政府、貨倉和運輸業等,但職位增長最多的行業包括製造業、專業和商業服務,好像法律服務、工程和會計行業。

分析指出,雖然對勞工的需求放緩,但依然強勁,有專家說,現時的招聘比疫情之前的2019年高出大約7%。

在公司裁員方面,7月份裁員人數達176萬,是一年半以來最多。

