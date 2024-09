【灣區新聞】涉嫌槍傷淘金者球員 未成年疑犯提堂

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)淘金者隊的新晉球員Ricky Pearsall,星期六在舊金山聯合廣場附近被人持槍搶劫,Pearsall中槍受傷,已經出院,涉案的17歲疑犯週三提堂。

涉案17歲疑犯來自Tracy市,週三他出庭聆訊,舊金山地檢處指控他企圖謀殺,使用半自動步槍襲擊他人,以及二級搶劫等控罪。

由於槍手是未成年人士,他的案件將會在舊金山少年法庭審理,法庭亦不會公開他的身份。

他的代表律師表示,被告對自己的所作所為感到後悔,辯方律師說案件應在少年法庭審理。

疑犯代表律師說:「我的客戶是一名青少年,因此他應該得到未成年人的待遇,將青少年案件轉移到成人法庭非常罕見。」

舊金山地檢官謝安宜表示,她會仔細研究,槍手的背景和案件的細節後,再決定是否向法官申請,將被告的案件轉移到成人法庭審訊。

