【灣區新聞】涉嫌槍傷淘金者球員 未成年疑犯提堂

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）淘金者隊的新晉球員Ricky Pearsall，星期六在舊金山聯合廣場附近被人持槍搶劫，Pearsall中槍受傷，已經出院，涉案的17歲疑犯週三提堂。

涉案17歲疑犯來自Tracy市，週三他出庭聆訊，舊金山地檢處指控他企圖謀殺，使用半自動步槍襲擊他人，以及二級搶劫等控罪。

由於槍手是未成年人士，他的案件將會在舊金山少年法庭審理，法庭亦不會公開他的身份。

他的代表律師表示，被告對自己的所作所為感到後悔，辯方律師說案件應在少年法庭審理。

疑犯代表律師說：「我的客戶是一名青少年，因此他應該得到未成年人的待遇，將青少年案件轉移到成人法庭非常罕見。」

舊金山地檢官謝安宜表示，她會仔細研究，槍手的背景和案件的細節後，再決定是否向法官申請，將被告的案件轉移到成人法庭審訊。

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