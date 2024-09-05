【灣區新聞】灣區熱浪持續 週四部份地區最高氣溫超過華氏100度

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區熱浪持續，酷熱警示現正生效，預測週四部份地區最高氣溫超過華氏100度。

國家氣象局表示，酷熱警示會持續到週四晚上11時，覆蓋的範圍包括Marin縣和Sonoma沿岸山脈、北灣內陸山脈、東灣山脈和內陸地區、Santa Cruz山區、中谷，以及Sacramento地區，預計溫度最高可達到華氏95至105度。

一股來自海洋的清涼空氣，為近日異常炎熱的舊金山（三藩市）降溫，因此國家氣象局取消了對舊金山的酷熱警示。

但加州西南部，以及Salinas山谷都處於危險高溫警告，預計氣溫會高達華氏95至115度，晚間氣溫也不會降低很多，因此由週四到週五，民眾要小心炎熱天氣，和乾燥容易著火的環境，並且及時補充水分。

根據國家氣象局所說，到了週六，灣區和北加州各地的氣溫將會恢復正常。

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