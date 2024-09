【全國新聞】TikTok流傳片段誤導大眾去自動櫃員機提款 涉觸犯支票欺詐（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

最近在網絡社交平台TikTok上,有片段誤導大眾去自動櫃員機ATM提款,其實是觸犯支票欺詐罪行,銀行呼籲切勿以身試法。

在TikTok中的片段可見,有人指向Chase大通銀行的自動櫃員機(ATM)存入收款人抬頭為自己的龐大金額支票後,跟著提取支票金額以下的最高臨時提款額度,誤導以為已經透過這漏洞,成功欺騙了金融系統,獲得所謂的「免費」現金。

Chase銀行表示,這個不是漏洞,實際上是一種支票欺詐的犯罪行為,它涉及到一種常見的入帳機制,即允許支票存款人能在支票實際兌現前,可先獲得入帳支票上的部分金額。

銀行表示,這個問題已經得到解決,並警告人們不要嘗試這種行為。

有專家表示,當涉及到銀行漏洞時,這些不法得來的錢不是屬於你的,一旦銀行發現問題,就會要求你歸還這些錢。

