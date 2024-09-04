【全國新聞】TikTok流傳片段誤導大眾去自動櫃員機提款 涉觸犯支票欺詐（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

最近在網絡社交平台TikTok上，有片段誤導大眾去自動櫃員機ATM提款，其實是觸犯支票欺詐罪行，銀行呼籲切勿以身試法。

在TikTok中的片段可見，有人指向Chase大通銀行的自動櫃員機（ATM）存入收款人抬頭為自己的龐大金額支票後，跟著提取支票金額以下的最高臨時提款額度，誤導以為已經透過這漏洞，成功欺騙了金融系統，獲得所謂的「免費」現金。

Chase銀行表示，這個不是漏洞，實際上是一種支票欺詐的犯罪行為，它涉及到一種常見的入帳機制，即允許支票存款人能在支票實際兌現前，可先獲得入帳支票上的部分金額。

銀行表示，這個問題已經得到解決，並警告人們不要嘗試這種行為。

有專家表示，當涉及到銀行漏洞時，這些不法得來的錢不是屬於你的，一旦銀行發現問題，就會要求你歸還這些錢。

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