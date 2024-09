【KTSF】

加州州眾議員楊馳馬(Matt Hanley)提議設立新法例,讓租車公司在車輛失踪24小時後報警,以便打擊市內的車輛竊盜罪案。

選區包括舊金山東部的加州州眾議員楊馳馬要求州長紐森簽署新法案,以便改善現有法例的漏洞。

之前租車公司必須等待72小時,才能報警追蹤失車,但建議的新法例列出,當租車公司懷疑車輛失竊,只需要等24小時就可以報警,這樣警方能更有效地追回失車和拘捕匪徒。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。