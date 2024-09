【KTSF】

上週五San Mateo縣警在一名企圖自殺的精神病患者家中查獲80支槍枝,解除了一場潛在危機。

警方在上星期五下午1點40分左右接報,一名住在San Mateo Eichler Highlands社區,患有精神疾病的51歲男子企圖自殺,縣警辦公室派出有經驗的警員進行危機處理,最後和平收場。

警方在住家查獲80支槍,內裡包括多把被盜槍支和幽靈槍,這些槍支是在家非法製造的,缺乏所需的序號,警方還發現自動手槍、突擊步槍和消音手槍,這些手槍在加州都是非法的。

