總統拜登週二以「投資在美國」為主題發表講話,並且讚揚他的政府自上台以來,在多方面譬如基建和地方社區上都取得有史以來異常明顯的進展。

拜登表示,他上台四年後,COVID疫情不再制肘大家的生活,自疫情開始時引發的經濟危機,到現時經濟表現強勁,也創造了破紀錄1,600萬份工作,小商業也呈現破紀錄增長,股市也曾創出歷史新高,通脹明顯回落,種族的貧富差距是20年來最小,同時也簽署了歷史性的法案,將基建設施現代化,將晶片製造調回美國,而處方藥物價格也明顯降低,又對抗氣候危機和槍械暴力等.

他說,成千上萬的城鎮都可以見到「大美國故事」的重現.

