【KTSF】

Palo Alto警方週四接獲報說,週二晚深夜當地發生一宗住宅爆竊案,而7月27日也發生過一宗同類案件,目前未知道兩者是否有關連。

案發在週二晚10點幾鐘,在Palo Alto市Barron Avenue 400號路段一間獨立屋,一名90多歲的婆婆被警報公司的電話通知,有人觸發警報而從睡夢中驚醒。

婆婆的女兒同樣接到通知,於是上門查看,發現前門敞開隨即報警。

警方懷疑匪徒是從未上鎖的門,入屋搜掠多個房間,事主報稱有幾件珠寶失竊。

