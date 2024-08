【KTSF】

東灣奧克蘭警員黎俊(Tuan Le)去年12月穿著便衣,前往一個大麻倉庫查案時遭槍擊死亡,地檢署週三證實,案中第四名疑犯獲得撤銷,包括謀殺的所有控罪。

警方指,案中第四名疑犯當時在大麻貨倉遭爆竊期間,擔任「把風」的角色,他的謀殺控罪在幾個星期前已被撤銷,他被控的爆竊罪亦被撤銷,警察工會形容控方的做法令人不安。

另外三名疑犯的控罪不變,被控謀殺警員黎俊。

黎警員去年12月前往遭爆竊的大麻倉庫查案時遭槍擊死亡,這名警員的家人正採取法律行動,控告奧克蘭市政府。

