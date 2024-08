【KTSF】

聖荷西警方宣布,在兩個星期前的一項執法行動中逮捕了四名男子,指他們涉嫌聯絡未成年人士來進行性行為。

聖荷西警察部門針對網絡兒童犯罪的特別調查小組表示,在8月12至16日之間,發現這四名男子涉嫌在網上聯絡未成年人士來進行性行為,三人來自Watsonville、Hayward和Antioch,都是在聖荷西要和未成年人士會面的地方被逮捕。

第四名男子來自Los Gatos,他在面臨逮捕的時候逃逸,警方在取得拘捕令之後,在Union City逮捕了他。

這四人目前面對意圖聯絡未成年人士來進行性活動的控罪,警方呼籲對這起事件,或類似事件有消息的民眾,聯絡聖荷西警方。

