【KTSF】

聖荷西警方正在調查過去兩天在該市發生的兩宗命案,其中一起涉及致命車禍的車主,已經向警方自首。

車禍地點是北33街的400號路段,警方表示,一名女子在星期天凌晨4點19分,發現在馬路上流著血,送醫不治。

警方相信她是被車撞倒,幾個小時之後,有一個涉案人士向警方自首。

而在週一凌晨1點41分,在Story路1700號路段發生槍擊事件,警方表示,有一名男子中槍,被送往醫院後宣告不治。

警方表示,加上這兩宗命案,聖荷西今年以來發生共23宗命案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。